이권재선거사무소

27일 오전 6.3 전국동시지방선거 오산시장 선거 예비후보를 등록하는 국민의힘 이권재 오산시장이권재 오산시장이 6·3 전국동시지방선거 오산시장 선거 예비후보로 등록하며 재선 도전에 나섰다.이권재 예비후보는 27일 후보 등록을 마친 뒤, 국민의힘 소속 도·시의원 후보들과 함께 현충탑을 참배하며 공식 일정을 시작했다. 남상현·박현명 도의원 후보와 이상복·조미선·권혁만·박창선 시의원 후보, 임은숙 비례대표 후보 등이 동행했다.이 예비후보는 방명록에 "오산 발전을 위해 헌신한 선배들의 뜻을 받들어, 직주락 중심의 도시로 도약을 이끌겠다"고 적었다.그는 "경기도당이 가장 먼저 단수공천을 결정한 것은 경쟁력을 인정받았다는 의미"라며 "이미 원팀 체제를 갖춘 만큼 준비된 후보라는 점을 보여주겠다"고 말했다. 이어 "선거 과정에서도 시민만 바라보고 가겠다"며 "29일 출마 기자회견에서 구체적인 비전을 밝히겠다"고 덧붙였다.이권재 예비후보는 등록 전, 시장으로서의 마지막 일정을 이어갔다. 이날 시청에서 주요 공약사업 추진 상황을 보고 받고, 경부선 철도 횡단도로 개설, GTX-C 노선 연장, 수원발 KTX 오산 정차, 분당선 연장 등 교통 현안과 세교3신도시 개발, 운암뜰 AI시티 조성 등을 점검했다.또 세교 2신도시 인프라 부족 문제를 살피고 "행정 공백 없이 시정이 안정적으로 운영돼야 한다"고 강조했다.이후 고유가 피해 지원금 지급 현장을 찾아 "시민이 체감할 수 있도록 신속하고 정확한 지급이 중요하다"며 "고령자와 장애인 등 취약 계층이 불편 없이 신청할 수 있도록 세심한 대응이 필요하다"고 말했다.