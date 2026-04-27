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26.04.27 18:48최종 업데이트 26.04.27 20:12
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오마이TV '이병한의 상황실'은 6.3 지방선거를 앞둔 민심을 엿보기 위해 그날그날 주요 여론조사 결과를 확인하고, 그 의미를 해석하고 있습니다. 자세한 내용은 유튜브에서 확인하실 수 있습니다.[편집자말]
하정우 AI미래기획수석이 14일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 이재명 대통령의 발언을 듣고 있다. 2026.4.14연합뉴스

# 하정우 대 한동훈 대 박민식... '불꽃' 3파전

- 오늘(27일) 하정우 청와대 AI미래기획수석이 부산 북구갑 보궐선거 출마를 위해 사의를 표명할 예정이란 소식이 들려왔다. 그간 출마설이 난무했던 하 수석이 드디어 결심을 굳힌 모양. 보도에 따르면, 이번주 안에 출마선언을 할 가능성이 크다. 정청래 더불어민주당 대표는 이날 오전 경기도 안성시 현장최고위원회 후 취재진에게 하루 전 하 수석을 만난 사실을 밝히며 "좋은 소식이 있을 것"이라고 예고하기도.
- 야권에서는 이미 한동훈 전 국민의힘 대표가 '만덕사람'이라면서 출사표를 던졌고 이곳에서 두 번이나 '배지'를 달았던 박민식 전 의원도 뛰는 중이다. 하 수석의 공직자 사퇴 시한인 5월 4일 이 다가오면서 점점 구도가 정리되는 모양새. 이 가운데 하정우, 한동훈, 박민식 세 사람을 넣은 뉴스토마토-미디어토마토 조사가 나왔다.
* 4월 24~25일 부산 북구갑 802명 무선ARS. 표본오차 ±3.5%p(95% 신뢰수준).

이은영

- 조사 결과 3파전 가상대결에선 하정우 수석 35.5% 한동훈 전 대표 28.5% 박민식 전 의원 26.0%(기타 2.6% 없음 3.7% 모름 3.7%)으로 하 수석이 1위. 한 전 대표와의 격차도 오차범위 밖 우세였다. 하 수석은 40대(45.8%)와 진보층(70.0%)에서 강한 지지를 받았다. 한 전 대표는 70세 이상(34.8%)에서 상대적으로 많은 지지를 받았다. 보수층은 박 전 의원(42.2%)과 한 전 대표(38.4%) 사이에서 고심하는 모습이었는데, 국민의힘 지지층에선 박 전 의원(60.1%)을 더욱 선호하는 것으로 나왔다.
- 이번 선거에서 '적극적으로 투표하겠다'는 이들은 응답자의 63.3%(515명)인데, 여기선 하 수석의 지지도가 더욱 상승했다. 하정우 44.3% 박민식 24.6% 한동훈 24.8%(기타 2.0% 없음 2.6% 모름 1.7%). 지방선거 투표의향과 후보 지지도를 살펴볼 때, 적극 투표층에서 민주당 계열 후보의 지지세가 강해지는 양상은 다른 조사에서도 포착되고 있다. 이번 조사의 부산시장 가상대결 결과 또한 전체적으로는 전재수 50.1%-박형준 40.3%였지만, 적극 투표층에선 전재수 56.0%-박형준 38.9%로 차이가 20%p 가까이 벌어졌다.

이은영

- 국민의힘 일각에서는 무공천하거나 한 전 대표와의 보수 단일화를 추진해야 한다는 주장이 있다. 북구갑 주민들 생각은 좀 달랐다. 박민식-한동훈 단일화에 관해 물었을 때 찬성 37.7% 반대 46.3% 모름 16.0%로 반대 의견이 오차범위 밖 우세했다. 다만 70세 이상(찬성 49.2%-반대 32.6%), 보수층(51.5%-39.0%)에서는 찬성 의견이 50% 가까이 나왔다. 국민의힘 지지층(55.8%)도 마찬가지였다.
- 이재명 대통령 국정수행 평가는 긍정 54.8% 부정 35.2% 모름 9.9%로 긍정 의견이 우세했다. 지방선거 지지 정당 후보는 민주당 39.3% 국민의힘 34.4% 조국혁신당 2.5% 진보당 1.5% 개혁신당 2.7% 기타 9.0% 없음 6.0% 모름 4.8%.

# 일찌감치 앞서가는 박찬대

- 일찌감치 대진표가 짜였던 인천시장 선거에선 박찬대 민주당 후보의 우위가 계속 유지되는 분위기다. 인천일보-한길리서치 조사에 따르면 후보 지지도에선 박찬대 48.1% 유정복(국민의힘) 34.7% 이기붕(개혁신당) 2.8% 기타 3.4% 없음 6.1% 모름 4.9%로 박 후보가 오차범위 밖에서 앞서고 있었다.
* 4월 23~25일 인천 성인 808명 무선ARS. 표본오차 ±3.4%p(95% 신뢰수준).

이은영

- 박 후보는 인천 서북권(계양·서)과 동부권(남동·부평)에서 유 후보를 넉넉한 격차로 따돌렸으나 남부강화옹진군(강화·옹진·중·동·미추홀·연수)에서만 한 자릿수 차였다. 이 지역들은 상대적으로 보수 지지세가 강한 곳. 세대별로 보면, 박 후보는 30~50대, 유 후보는 70대 이상에서 강세였고 20대와 60대에선 오차범위 안 박빙이었다.
- 정당 지지율은 민주당 48.7% 국민의힘 28.3%. 박 후보는 민주당 지지세를 흡수한 모습이었고, 유 후보는 국민의힘보다 6.4%p 높은 지지율을 기록했다. 이재명 대통령 국정수행 평가는 긍정 61.5% 부정 30.0% 모름 8.6%.

# 대통령 국정수행 평가는 오늘도 '맑음'

- 오늘은 월요일, 리얼미터-에너지경제신문 정례조사가 나오는 날이다. 이재명 대통령 국정수행 평가는 전주 대비 3.3%p 하락해 62.2%를 기록했지만, 추세 자체로 큰 변화는 아니다. 부정은 비슷한 폭만큼 상승해서 33.4%.
- 연령대별로는 50대(73.9%)와 40대(71.2%)에서 70% 이상의 높은 지지율을 기록했고, 60대(67%)와 70대 이상(61.4%)에서도 긍정 평가가 우세했다. 반면 20대에서는 긍정 42.9%-부정 53.3%로 부정 기류가 더 강했다. 지역별로도 모든 곳에서 긍정 평가가 우세했고 특히 대구경북(50.4%)과 부산울산경남(55.7%)에서도 긍정 평가가 과반을 넘겼다.
* 4월 20~24일 전국 성인 2,509명 무선ARS. 표본오차 ±2.0%p(95% 신뢰수준)

이은영

- 정당 지지도는 민주당 51.3% 국민의힘 30.7% 조국혁신당 2.5% 진보당 1.3% 개혁신당 3.6% 기타 3.3% 무당층 7.2%. 수치 자체로는 민주당과 국민의힘 간 격차는 전주보다 살짝 더 벌어졌고(19.1%p → 20.6%p) 개혁신당 지지도가 약간 올랐지만(1.1%p↑), 큰 흐름은 거의 유지되고 있는 상황이다.
* 4월 23~24일 전국 성인 1006명 무선ARS. 표본오차 ±3.1%p(95% 신뢰수준).

덧붙이는 글 이 기사에서 소개한 여론조사들의 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.
#이병한의상황실 #부산북갑 #하정우 #한동훈 #박민식

6.3 지방선거
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