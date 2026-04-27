이은영

- 박 후보는 인천 서북권(계양·서)과 동부권(남동·부평)에서 유 후보를 넉넉한 격차로 따돌렸으나 남부강화옹진군(강화·옹진·중·동·미추홀·연수)에서만 한 자릿수 차였다. 이 지역들은 상대적으로 보수 지지세가 강한 곳. 세대별로 보면, 박 후보는 30~50대, 유 후보는 70대 이상에서 강세였고 20대와 60대에선 오차범위 안 박빙이었다.- 정당 지지율은 민주당 48.7% 국민의힘 28.3%. 박 후보는 민주당 지지세를 흡수한 모습이었고, 유 후보는 국민의힘보다 6.4%p 높은 지지율을 기록했다. 이재명 대통령 국정수행 평가는 긍정 61.5% 부정 30.0% 모름 8.6%.- 오늘은 월요일, 리얼미터-에너지경제신문 정례조사가 나오는 날이다. 이재명 대통령 국정수행 평가는 전주 대비 3.3%p 하락해 62.2%를 기록했지만, 추세 자체로 큰 변화는 아니다. 부정은 비슷한 폭만큼 상승해서 33.4%.- 연령대별로는 50대(73.9%)와 40대(71.2%)에서 70% 이상의 높은 지지율을 기록했고, 60대(67%)와 70대 이상(61.4%)에서도 긍정 평가가 우세했다. 반면 20대에서는 긍정 42.9%-부정 53.3%로 부정 기류가 더 강했다. 지역별로도 모든 곳에서 긍정 평가가 우세했고 특히 대구경북(50.4%)과 부산울산경남(55.7%)에서도 긍정 평가가 과반을 넘겼다.* 4월 20~24일 전국 성인 2,509명 무선ARS. 표본오차 ±2.0%p(95% 신뢰수준)