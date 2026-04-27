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더불어민주당 울산광역시당과 전남도당이 27일 울산시당 대회의실에서 제9회 전국동시지방선거 승리를 위한 공동협약식을 했다.더불어민주당 울산광역시당과 전남도당이 27일 울산시당 대회의실에서 제9회 전국동시지방선거 승리를 위한 공동협약식을 했다. 양측은 이날 협약을 '하나의 민주당, 이재명 정부 성공을 위한 전남도당·울산시당 공동협약식'으로 명명했다.울산시당 관계자는 "이번 협약은 '하나의 민주당' 기치 아래 영호남 간 지역주의를 극복하고 국민통합과 균형발전이라는 공동 목표를 실현하는 전국 단위 선거 승리를 위한 연대 체계를 강화하기 위한 취지로 마련됐다"고 밝혔다.더불어민주당으로선 험지로 꼽히는 울산을, 선거를 앞두고 여유가 있는 전남이 돕자는 취지도 한몫했다는 전언이다.이날 협약식에는 김원이 전남도당위원장(국회의원, 전남 목포), 김태선 울산시당위원장(국회의원, 울산 동구)을 비롯해 오상택 중구지역위원장 등 양 시·도당 주요 당직자들이 참석해 지방선거 승리를 위한 협력 의지를 다졌다.울산을 찾은 김원이 전남도당위원장은 "영호남이 함께 손을 맞잡고 대한민국의 미래를 만들어가야 할 때"라며 "전국 시·도당 간 연대를 통해 하나된 민주당으로 지방선거 압도적 승리를 이끌겠다"라고 밝혔다. 또한 "이번 협약을 계기로 전국 단위 협력 체계를 더욱 공고히 해 나가겠다"라고 강조했다.김태선 울산시당위원장은 "이번 공동협약은 지역 간 교류를 넘어 지방선거 승리와 정권 성공을 뒷받침하기 위한 영호남 협력의 출발점"이라며 "울산과 전남이 함께 정책과 인재, 조직 역량을 결집해 시민의 삶을 바꾸는 유능한 지방정부를 만들어가겠다"라고 말했다.