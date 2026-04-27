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27일, 정원오 더불어민주당 서울시장 후보는 '국민의힘 텃밭' 서울 서초를 찾아 현장 고충을 듣고 시민들을 만났다. 오전 서울 고속버스터미널 지하상가에서 시민들과 만나 인사하는 정 후보(가운데)와 왼쪽 김한나 서초갑 지역위원장 모습.정원오캠프
"지난 총선 때랑은 여기 분위기가 확실히 다릅니다. 그땐 민주당 옷을 보면 욕하는 사람들도 많았는데 지금은 반대예요."
더불어민주당 김한나 서울 서초구갑 지역위원장의 말이다. 김 위원장은 "요즘 구민들 사이 국민의힘에 대한 실망감이 크다", "(민주당에 대한) 서초 분위기가 달라졌다"라며 자신감을 나타냈다.
이런 현장 분위기를 반영하듯 정원오 민주당 서울시장 후보도 '국민의힘 텃밭'으로 꼽히는 강남 3구(서초·강남·송파)에 공을 들이고 있다. 국민의힘 소속 오세훈 시장이 예비후보 등록을 하고 본격적인 선거운동에 돌입한 27일, 정원오 후보는 '국민의힘 텃밭'으로 꼽히는 서울 서초구 표심 공략에 나섰다. 정 후보는 지난 25일에도 서초구 반포한강공원을 찾아 시민들을 만났다.
정 후보 방문을 환영하는 현장 분위기는 여느 곳과 다르지 않았다. 파란 점퍼를 입은 정 후보를 먼저 알아보고 다가와 "사진 좀 찍어 달라"며 인증샷을 찍는 시민, 지나가다 주먹을 들고 "정원오 파이팅"을 외치는 이들도 종종 보였다.
이 지역은 역대 선거에서 국민의힘이 초강세를 보였던 곳으로, 2024년 총선 때 갑·을·병 3곳 모두 국힘 후보들이 뽑혔고, 2021년 서울시장 보궐선거와 2022년 지방선거 때도 국민의힘 오세훈 현 시장의 손을 들어줬다.
"서초 분위기 달라졌다" 환영하는 상인들... 일부 시민은 "관심 없다"며 고개 돌리기도
6.3 지방선거가 37일 남은 이날 정 후보는 오전엔 서초구 한 약국을 찾아가 약 30분 간 약사들을 만나, 약 포장지와 시럽병 등 미국-이란 전쟁 여파로 인한 포장재 부족과 심야약국 운영 방안 등 고충을 들었다.
공급 자체가 부족해지는데 정부의 별도 지원은 없어 불안하다는 이들의 말에 정 후보는 "평소 약이 중요한 줄은 알았지만 전쟁 탓에 약 포장지까지 모자라질 줄은 몰랐다"며 "국민 건강과 직결되는 부분이라 서울시가 어떻게 지원할 수 있을지 고민하겠다"라고 답했다.