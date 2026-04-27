정원오캠프

27일, 정원오 더불어민주당 서울시장 후보는 '국민의힘 텃밭'으로 꼽히는 서울 서초를 찾아 현장 고충을 듣고 시민들을 만났다. 오전 서울 서초구 한 약국을 찾아가 전쟁 여파로 인한 약품자재 부족 등 고충을 듣는 정 후보.정 후보는 이어 차로 15분 거리인 고속버스터미널 지하상가를 찾아가 약 40분 정도 상가들을 돌며 접촉면을 넓히려 애쓰는 모습이었다. 자신만만한 표정으로 찾아와 악수를 청하는 정 후보를 예고 없이 맞이한 상인들 모습에선 대부분 '반가움'이 읽혔다.여성복 전문 상점을 운영하는 48세 여성 정아무개씨는 정 후보와 악수하고 인증샷을 찍은 뒤 <오마이뉴스>와 만나 "평소 지지하던 후보였는데 직접 보니 더 훤하다"라며 웃었다. 정씨는 "이재명 정부가 나라를 다시 일으키려고 고생하고 있는데 경제적 부분도 잘하고 있다고 보인다"며 "(정 후보는) 제가 제일 응원하는 후보"라고 지지를 표했다.정 후보와 만나 인사한, 다른 옷가게 주인 66세 남성 김아무개씨 또한 "지금 상황이면 (정 후보가) 당연히 당선되지 않겠나"라며 "염려할 게 없어 보인다, 걱정도 안 되는 후보"라고 말하며 응원을 보냈다.반면 일부 시민들 모습에선 정 후보에 대한 반감도 읽혔다. 상가들 사이 의자에 앉아있던 70대 초반으로 보이는 두 여성은 정 후보가 인사를 하려 다가오자 "다른 데로 가자"며 서둘러 일어나 자리를 옮겼다. 옆에 앉아있던 또 다른 60대 후반 여성 또한 정 후보가 악수 뒤 지나가자, 떨떠름한 표정으로 "저는 선거에 별로 관심이 없다"며 절레절레 고개를 젓기도 했다.민주당 대변인을 맡고 있는 김한나 지역위원장은 이날 "원래 이 지역(서초갑)은 투표율도 높고 정치 참여가 굉장히 높은 지역인데 요즘 실망감 때문인지 아예 선거 자체를 외면하는 경향도 보인다"면서 "다만 이번 선거가 내란청산 선거라는 것, 또 정원오 후보의 '일잘러' 이미지 덕분에 호응도가 큰 편"이라고 말했다.정 후보와 함께 지하상가 현장을 돈 민주당 서초 지역위원회 관계자 10여 명은 이날 행사 뒤 단체사진을 찍으며 "대구가 바뀌면 서초도 바뀐다"라는 구호를 다함께 외치기도 했다.