조정훈

정장수 전 대구시 경제부시장이 국민의힘 대구 중구청장 후보로 단수 추천됐다 경선으로 뒤바뀌자 27일 기자회견을 열고 경선에 참여하지 않겠다고 밝혔다.국민의힘 대구시당 공천관리위원회(아래 공관위)가 중구청장 후보 단수 추천 결정을 뒤집고 양자 경선으로 바꾸면서 공천을 둘러싼 갈등이 격화되고 있다.공관위는 지난 24일 정장수 전 대구시 경제부시장을 중구청장 후보로 단수 추천하기로 했다가 일부 공관위원들이 '단수 추천 규정 요건을 충족하지 못했다'며 반발하자 다음날 회의를 열고 류규하 현 구청장과 경선을 실시한다고 발표했다.공관위는 이날 오후 8시까지 경선을 위한 후보 등록을 요구했지만 류규하 구청장만 등록하고 정장수 전 경제부시장은 등록하지 않았다. 대신 그는 중앙당 공관위에 이의를 제기했다.정 전 부시장은 27일 오전 대구시당에서 기자회견을 열고 경선에 참여하지 않는 이유로 "성추행 의혹 가해자와 경선을 하는 것은 가해자의 후보 자격을 인정하는 것"이라며 "사회적 정의에 반한다"고 주장했다.그는 또 지역 국회의원인 김기웅 국민의힘 의원이 공심위 1차 회의에서부터 자신을 컷오프할 것을 요구했다며 단수 추천 결정까지 뒤집은 것은 불공정을 합리화하려는 것으로 단호히 거부한다고도 했다.정 전 부시장은 "단수 추천이 경선으로 뒤집힌 모든 과정과 류규하 후보의 공직후보자 자격에 대한 마지막 판단을 구하고자 중앙당 공관위에 이의신청서를 제출했다"며 "(법원에) 가처분 신청은 하지 않겠다"고 밝혔다.하지만 류 구청장을 성추행 혐의로 고발하겠다고 했다. 그는 "공천심사 과정에서 성추행 피해자의 탄원서가 공심위에 제출되었다"며 "자신이 감당해야 할 험난과 음해를 무릅쓴 용기 있는 결단이었지만 정치적 목적의 마타도어로 왜곡되었고 비밀이 유지돼야 할 탄원서는 언론에 공개되어 2차, 3차 가해로 돌아왔다"고 주장했다.그러면서 "한 사람의 인권과 명예와 진실을 지켜주지 못한다면 10만 중구 구민의 대표가 될 자격이 없다"며 "제 이름으로 류 후보를 고발하겠다"고 말했다.정 전 부시장은 "성추행 피해자의 탄원서가 유출되어 언론에 공개되고 사전심사용 여론조사 결과가 특정 후보에게 유출되어 홍보하는 자료로 이용되었다"며 "공천심사 자료가 외부로 유출된 경위에 대해서도 중앙당에 감찰을 요청하겠다"고 밝혔다.그는 무소속 출마 가능성에 대해서는 "중앙당의 이의신청 처리 결과를 보고 판단하겠다"면서도 "당이 대단히 위중한 상황에서 제 개인적인 억울함이나 분노로만 판단할 수 있는 문제는 아니다"라고 말했다.이와 관련 류규하 구청장은 "정 후보가 고발하면 무고와 명예훼손으로 고소하겠다"며 "근거도 없는 성추행 의혹을 제기하는 것은 무슨 의도가 있는 것 아니냐"고 주장했다.