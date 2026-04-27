김보성, 연합뉴스

3선 도전에 나선 박형준 부산시장, 재선 도전을 선언한 박완수 경남도지사. 이날 부산시의회 브리핑룸, 3.15 국립묘지에서 출마선언을 발표한 두 사람은 모두 국민의힘 소속이다.국민의힘 소속인 박형준·박완수 부산경남(PK) 광역단체장들의 직무가 27일부터 정지됐다. 한 달여 앞으로 다가온 6.3지방선거에 조기 등판해 '예비후보' 글자를 달면서다. 4월 말부터 바로 선거전에 들어간 두 사람은 "낙동강 전선 사수", "후퇴는 없다"를 외치며 나란히 보수 결집에 나섰다.이날 먼저 예비후보로 등록한 이는 재선에 도전하는 박완수 경남도지사다. 경남선거관리위원회를 찾아 절차를 마친 박 지사는 3.15 국립묘지로 이동해 "중단없는 미래"로 출마를 공식화했다. 그는 도민들에게 "지난 4년 저를 믿어주신 그 마음으로, 다시 한번 함께해 달라"라고 지지를 호소했다.지방선거이지만, 야당의 선거 프레임을 가장 앞에 놓았다. 이재명 정부와 더불어민주당을 향해 "법치와 원칙, 상식이 무너지고 일당 독재의 그림자가 짙게 드리우고 있다"라고 비판한 박 지사는 "경남마저 무너진다면 견제의 보루가 아니라, 독주의 발판이 될 것"이라고 견제를 당부했다.상대가 될 김경수 더불어민주당 예비후보를 향해선 이른바 '드루킹 사건'으로 임기를 채 마치지 못한 지난날을 소환했다. 이런 결과 경남도가 침체를 겪었다는 건데, 박 지사는 "(이를 극복하며) 경제, 인구, 주민 생활 등 모든 지표가 전국 상위권으로 올라섰다"라고 자평했다. 그러면서 "지속적인 대도약으로 나아가야 한다"라고 주장했다.박형준 부산시장은 오전 업무를 마무리하고 이날 오후 2시 30분 부산시의회 브리핑룸을 방문해 출마선언을 발표했다. 박 시장 출사표의 핵심도 박 지사와 마찬가지로 시정 연속성에 힘을 보태달라는 것이다. 그는 "이제 남은 것은 단 하나, 중단 없는 부산 발전"이라고 3선 도전에 임하는 각오를 밝혔다.자신의 임기인 지난 5년은 '확 달라진 시간'으로 규정했다. 박 시장은 "도시의 수준이 달라졌고, 도시의 격이 달라졌다"라며 "일자리, 첨단산업, 물류, 금융, 문화관광, 도시 인프라까지 모든 분야에서 전진이 있었다"라고 긍정적으로 평가했다. 이어 "이제 완성의 책임을 다하기 위해 3선에 도전한다"라고 출마에 무게감을 부여했다.또 다른 이유는 역시 정부·여당 견제에서 찾았다. 박 시장은 먼저 이재명 정부와 더불어민주당이 부산글로벌허브도시특별법안의 처리를 가로막고 있다며 부산 차별 책임론을 내세웠다. 이러한 발언의 끝은 이 대통령을 향했다.그는 "권력이 대통령 일인과 민주당 일당에 사유화된 세상" 등을 강조하며 이를 막아야 한다고 주장했다. 기자들과의 질의응답에선 "남은 선거 기간 동안 최선을 다해 보수대통합, 시민대통합을 이루어내고 그 힘으로 낙동강 전선을 지켜내겠다"라고 역전을 강조했다.광역단체장 사수를 선포한 이들이 선택한 첫 행보는 봉하마을과 르노삼성자동차 공장이다. 박 지사는 김해시 진영읍 봉하마을 고 노무현 전 대통령 묘역을 참배하고 방명록에 "생전 실천하셨던 국민 통합의 정신, 법치와 상식, 사회적 약자에 대한 배려를 이어받아 경남을 위해 힘쓰겠다"라고 적었다.반면 박 시장은 르노삼성자동차 부산공장 현장으로 달려가 일자리 정책에 힘을 실었다. 그는"대기업 유치 등 상징적 의미가 있기 때문에 부산의 미래 청년들에게 좋은 일자리를 제공하겠다, 부산 제조업 전환을 상징하는 의미를 담았다"라고 설명했다.