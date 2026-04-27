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장세일 더불어민주당 전남 영광군수 후보더불어민주당 장세일 전남 영광군수 후보가 군민 참여형 정책플랫폼 '민심'을 가동하며 정책 중심 선거에 나섰다.단순 공약 발표를 넘어 군민 제안을 공약에 직접 반영하는 구조를 제도화해 이번 선거를 '군민 참여형 정책선거'로 끌고 가겠다는 취지다.장 후보는 27일 군민 제안 플랫폼 '민심'을 통해 생활밀착형 공약 발굴에 나선다고 밝혔다.해당 플랫폼은 영광군민 누구나 정책 아이디어를 제안할 수 있는 온라인 창구다. 기존 후보 중심 공약 발표 방식에서 벗어나 군민이 정책 설계에 직접 참여하는 구조를 갖춘 것이 특징이라고 장 후보 측은 설명했다.정책 제안 분야는 민생·경제를 비롯해 청년·복지·환경, 기타 생활밀착형 아이디어 등으로 구성됐다.장바구니 물가, 소상공인 지원, 청년 일자리, 생활복지, 환경 개선 등 군민 생활과 직결된 의제를 중심으로 폭넓은 의견을 수렴한다.장 후보 측은 접수된 제안을 별도 전담팀 검토와 전문가 협의, 실현 가능성 평가 분석 등을 거쳐 공약으로 반영하는 절차를 마련했다.장 후보는 "플랫폼 '민심'은 군민이 직접 정책을 제안하고 함께 완성해가는 소통의 공간"이라며 "현장의 작은 불편부터 지역의 큰 과제까지 세심히 살펴 군민이 체감할 수 있는 정책으로 연결하겠다"고 말했다.장 후보의 정책플랫폼 '민심'은 QR코드 또는 전용 주소(https://naver.me/5mv3P89Y)를 통해 접속할 수 있으며, 영광군민 누구나 참여 가능하다.