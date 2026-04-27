오마이뉴스 장재완

대전시국회의, 대전시민사회단체연대회의, 민주노총대전지역본부, 세상을바꾸는대전민중의힘, 사회민주당대전시당, 조국혁신당대전시당, 정의당대전시당, 진보당 대전시당 등 대전지역 시민사회단체 및 진보정당 등은 지난 23일 대전시의회 앞에서 기자회견을 열어 "대전시의회는 기초의원 4인 선거구 쪼개기를 중단하라"고 촉구했다(자료사진).6·3 지방선거를 앞두고 대전시의회가 기초의원 4인 선거구를 2인 선거구로 분할하는 방안을 검토하고 있다는 주장이 제기되고 있는 가운데, 대전지역 시민사회단체와 진보·개혁정당 등이 잇따라 반발하며 선거구 쪼개기 중단을 촉구하고 나섰다.앞서 지난 22일 대전시 자치구의원 선거구획정위원회는 기존 4인 선거구 2곳을 유지하고, 유성구 1곳을 4인 선거구로 확대하는 안을 결정해 대전시에 제출했으며, 이에 따라 대전시는 관련 조례 개정안을 시의회에 제출할 예정이고, 시의회는 27~28일 임시회를 열어 해당 안건을 처리할 계획이다.그러나 시의회 내부에서 이를 수정해 2인 선거구로 분할하려는 움직임이 있다는 관측이 나오면서, 정치권과 시민사회에서는 '정치적 유불리를 고려한 선거구 조정 시도'라는 비판이 확산되고 있다.실제 지난 23일 대전시국회의, 대전시민사회단체연대회의, 민주노총대전지역본부, 진보정당 등은 시의회 앞에서 기자회견을 열고 "선거구획정위원회 원안을 존중해 조례 개정안을 의결하라"고 요구했으며, 27일에도 지역 단체와 정당들이 잇따라 성명과 논평을 내며 반대 입장을 분명히 했다.대전청년회는 이날 발표한 성명을 통해 "최근 국민의힘이 다수를 차지한 대전시의회가 기존 4인 선거구를 2인 선거구로 분할하려는 움직임은 소수정당과 새로운 정치세력의 진입을 차단하기 위한 노골적인 정치적 계산"이라며 강하게 비난했다.이들은 "선거구를 쪼개면 다양한 목소리는 사라지고 거대 양당의 독점 구조가 더욱 강화될 수밖에 없다"며 "이는 시민과 미래세대의 정치 참여 기회를 축소하는 민주주의 후퇴"라고 비판했다.또한 "지금의 선거구 쪼개기 시도는 단순한 지역 문제가 아니라 청년과 시민의 정치 참여를 구조적으로 제한하는 문제"라고 지적하며 "대전시의회는 즉각 분할 시도를 중단해야 한다"고 요구했다.더불어민주당 대전광역시당도 이날 논평을 통해 "국민의힘이 다수를 차지한 대전시의회가 4인 선거구를 2인 선거구로 쪼개려는 것은 중대선거구제의 취지를 정면으로 훼손하는 행위"라고 규정했다.민주당대전시당은 "중대선거구제는 소수정당과 정치 신인에게도 의회 진입의 길을 열고 유권자에게 더 넓은 선택권을 보장하기 위한 제도"라며 "이를 다시 2인 선거구로 나누겠다는 것은 결국 거대 정당 중심의 기득권 구조를 유지하겠다는 정치적 계산에 불과하다"고 지적했다.이어 "선거구는 정당의 유불리에 따라 자르고 붙이는 사유물이 아니라 시민 대표성을 담는 민주주의의 그릇"이라며 "대전시의회는 지방자치 민주주의를 후퇴시키는 선거구 쪼개기를 즉각 중단해야 한다"고 촉구했다.황운하 조국혁신당 대전시당위원장도 이날 입장문을 통해 "이 시점에서의 선거제도 변경은 제도 개선이 아니라 정치적 위기 앞에서 기득권을 지키기 위한 선택으로 보인다"며 비판했다.황 위원장은 "선거구를 쪼개는 순간 양당 중심 구조가 고착되고 제3의 선택지가 사라지게 된다"며 "결국 유권자의 표심이 제대로 반영되지 않는 구조가 반복될 것"이라고 주장했다.특히 그는 "궁지에 몰리자 선거의 룰을 바꾸려는 것은 지방형 정당독재로 가는 길"이라고 표현하며 "지금 필요한 것은 선거구 쪼개기가 아니라 정치개혁과 경쟁 회복"이라고 강조했다. 그러면서 "대전시의회는 민심 앞에서 당당하게 경쟁할 자신이 없다면 정치를 할 자격도 없다"며 즉각적인 중단을 요구했다.