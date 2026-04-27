대전지역일반지부

민주노총 공공운수노조 대전지역일반지부와 대전아파트경비노동자권리찾기사업단은 27일 대전시청 북문 앞에서 기자회견을 열고 경비노동자 고용불안 해소 및 노동환경 개선을 촉구하는 정책요구안을 발표했다.대전지역 아파트 경비노동자들이 6·3 지방선거를 앞두고 고용불안 해소와 노동환경 개선을 핵심으로 한 정책요구안을 발표했다. 이들은 지자체와 지방선거 출마 후보자들을 향해 실질적인 대책 마련을 촉구했다.민주노총 공공운수노조 대전지역일반지부와 대전아파트경비노동자권리찾기사업단은 27일 대전시청 북문 앞에서 기자회견을 열고 경비노동자 고용불안 해소 및 노동환경 개선을 촉구했다. 아울러 이들은 초단기 계약 근절 등 6대 과제가 담긴 지방선거 정책요구안을 발표했다.이들은 대전 전체 주택의 60% 이상을 아파트가 차지하고 있고, 이곳에서 일하고 있는 경비노동자 3000여 명은 필수 노동자임에도 불구하고 3개월 초단기 계약이 계속되고 있고, 4대보험·퇴직금 착복 문제, 휴게시설 문제 등이 반복되고 있음에도 전혀 개선되지 않고 있다고 지적하면서 이번 지방선거를 계기로 이 문제를 공론화하고 후보자들에게 정책적 책임을 묻기 위해 이날 기자회견을 마련했다.이들은 이날 발표한 기자회견문을 통해 경비노동자의 현실을 구조적 문제로 규정했다. 이들은 "수차례 문제 제기로 사회적인 관심은 높았으나 여전히 경비노동자들은 불안정한 고용, 중간착취, 열악한 노동환경 속에서 놓여 있다"며 "우리 사회가 더 이상 경비노동자의 열악한 현실을 이대로 방치해서는 안 된다"고 밝혔다.이어 "노동이 존중받지 못하는 사회는 결코 건강한 사회일 수 없다"며 "경비노동자들의 권리가 온전히 보장받을 수 있는 제도 마련과 개선을 위해 지방선거 후보자들이 분명한 입장과 정책으로 답해야 한다"고 촉구했다.특히 이들은 ▲초단기 계약 근절 ▲용역업체 중간착취 방지법 이행 ▲휴게시설 환경 개선 ▲공동주택관리지원센터 건립 ▲노동인권 교육 의무화 ▲상생 공동체 문화 조성 등 총 6대 과제를 핵심 요구안으로 제시하며 "이는 특별한 요구가 아니라 인간다운 삶을 위한 최소한의 조건"이라고 밝혔다.이들은 특히 "대전 시민의 상당수가 공동주택에 거주하고 있는 만큼, 경비노동자 문제는 특정 직종의 문제가 아니라 시민 삶과 직결된 문제"라고 강조하면서 지방정부의 적극적 개입 필요성도 제기했다.끝으로 이들은 "경비노동자는 단순한 관리 인력이 아니라 공동체를 유지하는 필수 노동자"라고 강조하며 "이번 지방선거가 노동 사각지대를 해소하는 전환점이 되어야 한다"고 덧붙였다.