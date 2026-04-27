강병덕 캠프

경기 하남시 더불어민주당이 지방선거를 37일 앞두고 ‘원팀(One Team)’ 구성을 선언하며 본선 체제로 전환했다.경기 하남시 더불어민주당이 지방선거를 37일 앞두고 '원팀(One Team)' 구성을 선언하며 본선 체제로 전환했다. 당내 경선을 치른 강병덕·오후석·서정완 후보가 한자리에 모여 선거 승리를 위한 공동 대응에 합의한 것이다.세 후보는 지난 25일 김용만 의원 사무실에서 회동하고, 경선 승자인 강병덕 후보를 중심으로 힘을 모으기로 뜻을 모았다. 단순한 지지 선언을 넘어 정책과 조직, 선거운동 전반을 함께 꾸리는 사실상 통합 선거대책 체제를 만들겠다는 구상이다.이날 회동에서는 하남시장 선거뿐 아니라 추미애 경기도지사 선거, 하남시 갑 보궐선거, 시·도의원 선거까지 아우르는 총력 대응 필요성도 함께 거론됐다. 참석자들은 "남은 37일은 하남의 미래를 결정할 시간"이라며 단일대오의 필요성을 강조한 것으로 전해졌다.세 후보 측은 각자 준비해 온 지역 맞춤형 공약을 강 후보 공약과 결합해 정책 완성도를 높이고, 조직과 지지층도 하나로 묶어 선거구 전역에 촘촘한 대응 체계를 구축하기로 했다. 거리 유세와 온라인 홍보, SNS 캠페인도 공동으로 진행한다는 계획이다.김용만 의원은 "강병덕 후보 승리뿐 아니라 하남의 모든 선거에서 승리해야 한다"며 "갑과 을을 넘어 하남 전체가 하나 되는 협력으로 승리를 만들겠다"고 말했다.강병덕 후보는 "경쟁했던 후보들이 이제는 동지로 함께해 주기로 했다"며 "세 후보의 비전과 열정을 모두 담아 하남시장 선거는 물론 모든 선거에서 승리로 보답하겠다"고 밝혔다.