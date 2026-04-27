조정훈

김부겸 더불어민주당 대구시장 예비후보가 27일 자신의 선거사무소에서 기자회견을 열고 소상공인 공약을 발표했다.김부겸 더불어민주당 대구시장 예비후보가 27일 지역화폐인 '대구로페이'의 예산을 기존 3000억 원에서 6000억 원까지 단계적으로 확대하는 등의 '소상공인·골목상권 도약 프로젝트' 공약을 발표했다.김 후보는 27일 자신의 선거사무소에서 기자회견을 열고 "지금 대구의 민생경제는 한계에 다다른 데다 중동전쟁으로 어려움이 배가 됐다"며 "자영업 비중이 높은 대구의 상권을 도약시키는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.그는 우선 지역화폐인 대구로페이의 발행액을 2배 확대하겠다고 밝혔다. 올해 상반기 발행된 대구로페이 2000억 원이 2개월 만에 완판 된 것은 시민과 상인 모두가 선호하는 정책이라는 것이 입증됐다는 것이다. 그러면서 "대구로페이 예산을 기존 3000억 원에서 6000억 원으로 단계적으로 확대하겠다"고 말했다.김 후보는 추가되는 대구로페이 예산은 ▲시민의 소비 확대와 관광객 소비 확대 지원 체계로 분리 운영 ▲추가 확대 3000억 원 구간에 저소득층과 취약계층 지원 강화 구간 설정 ▲전자바우처 지원제도(마일리지) 도입 추진 등으로 사용하겠다고 설명했다.또 중동전쟁으로 인한 고유가 문제로 고통 받고 있는 소상공인을 보호하기 위해 금리, 보험, 재기 지원으로 운영비용 부담을 낮추겠다고 약속했다.금융기관과 연계해 현재 연간 2조2000억 원 규모의 소상공인 금융지원을 2배로 확대하고 자엉업자 고용보험·산재보험 등 사회보험료 부담을 줄이는 한편 폐업한 소상공인들을 위해 폐업 정리부터 재창업까지 지원 체계를 구축하겠다는 것이다.그는 "혹여 폐업 과정에서 겪는 다양한 불이익으로부터 소상공인의 권익을 지키겠다"며 "대형 프랜차이즈 갑질신고센터를 운영하겠다"고 말했다.대구의 상권을 도약시키기 위한 프로젝트로 개별 골목상권별 개발이 아닌 인근 지역을 잇는 상권벨트를 만들겠다는 공약도 제시했다.김 후보는 대구역, 중앙로, 동성로, 교공을 잇는 '뉴트로' 상권벨트를 구축하고 동대구, 두류, 앞산-서부정류장, 수성, 달성, 북구 등 지역별 상권 벨트를 확산시켜 앵커스토어 유치, 팝업스토어 전용공간 확보, 스토리텔링, 쿠폰 공유 등을 통해 활기 넘치는 상권벨트로 육성하겠다고 약속했다.또 골목상권의 물류 경쟁력을 강화하기 위해 소상공인 공동의 물류 인프라인 대구형 통합물류서비스(풀필먼트) 구축을 지원하겠다고 했다.이를 통해 공동구매로 원가를 낮추고 공동물류로 배송비를 줄여 온라인 시대에도 골목상권이 대형마트와 경쟁할 수 있는 구조를 만들겠다는 것이다.그는 소상공인과 자영업자도 쉴 수 있는 구조를 만들겠다며 1인 자영업자의 경우 병가 7일, 회복 휴식 2일 등 9일의 쉴 권리를 보장하겠다고 강조했다. 또 휴업 기간에는 최저임금의 하루 8시간 임금(약 8만2560원)을 지급하겠다고 약속했다.김 후보는 소상공인을 위해 쓸 수 있는 대구시 예산이 많지 않다는 지적에 "재정 여력이 없다는 이야기는 듣고 있다"면서도 "어떻게든 돌파구를 만들어 당장 어려운 사람들부터 버텨낼 수 있도록 돌봄을 하는 방식으로 예산을 집행할 수 있도록 하겠다"고 말했다.그는 다음 공약으로 전통시장 관광 자원화 정책, 글로벌 도시 대구 브랜드 재구축 등을 통해 관광산업 1조 원 대로 늘리는 것 등을 예고했다.