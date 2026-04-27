정성홍 후보측 제공

정성홍 후보(왼쪽)와 장관호 후보.장관호·정성홍 전남광주통합특별시 교육감 선거 예비후보가 다음 달 1~2일 여론조사 방식으로 후보 단일화에 나선다.민주진보교육감 전남광주통합공천위원회는 두 후보자가 5월 1~2일 이틀간 후보 단일화를 위한 여론조사를 하기로 합의했다고 27일 밝혔다.단일 후보 선정 결과는 같은 달 3일 오전 발표하기로 했다.단일화 방식은 여론조사 100%로 진행되며, 조사 과정에서 중앙선거관리위원회에 등록된 직함을 사용하기로 했다.장관호 후보는 전국교직원노동조합 전남지부장 출신으로 전남지역 민주진보진영 시민단체 추대 후보다.정성홍 후보는 전교조 광주지부장을 지냈으며, 광주지역 민주진보진영 시민단체 단일 후보다.통합공천위는 전남 410여 개, 광주 110여 개 등 모두 520여 시민사회단체가 참여한 기구다. 지난 25일 창립총회를 열고 출범했다.공동 상임대표는 최송춘 전남환경운동연합 공동대표, 정희곤 은빛참교사회 회장, 김양임 전 광양YWCA 이사장, 안석 광주마을교육공동체 포럼 대표 등 4명이 맡는다.통합공천위는 '시·도민이 함께 만드는 전남·광주 통합교육'을 내세우며 이번 선거에서 민주진보진영 단일 후보 당선에 총력을 기울이겠다는 방침이다.