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정성홍 후보(왼쪽)와 장관호 후보.정성홍 후보측 제공
장관호·정성홍 전남광주통합특별시 교육감 선거 예비후보가 다음 달 1~2일 여론조사 방식으로 후보 단일화에 나선다.
민주진보교육감 전남광주통합공천위원회는 두 후보자가 5월 1~2일 이틀간 후보 단일화를 위한 여론조사를 하기로 합의했다고 27일 밝혔다.
단일 후보 선정 결과는 같은 달 3일 오전 발표하기로 했다.
단일화 방식은 여론조사 100%로 진행되며, 조사 과정에서 중앙선거관리위원회에 등록된 직함을 사용하기로 했다.
장관호 후보는 전국교직원노동조합 전남지부장 출신으로 전남지역 민주진보진영 시민단체 추대 후보다.
정성홍 후보는 전교조 광주지부장을 지냈으며, 광주지역 민주진보진영 시민단체 단일 후보다.
통합공천위는 전남 410여 개, 광주 110여 개 등 모두 520여 시민사회단체가 참여한 기구다. 지난 25일 창립총회를 열고 출범했다.
공동 상임대표는 최송춘 전남환경운동연합 공동대표, 정희곤 은빛참교사회 회장, 김양임 전 광양YWCA 이사장, 안석 광주마을교육공동체 포럼 대표 등 4명이 맡는다.
통합공천위는 '시·도민이 함께 만드는 전남·광주 통합교육'을 내세우며 이번 선거에서 민주진보진영 단일 후보 당선에 총력을 기울이겠다는 방침이다.