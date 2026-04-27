이정민

오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 27일 오후 서울 중구 서울시청을 출발, 청계천을 거쳐 보신각까지 시민들에게 인사를 한 뒤 보신각 앞에서 출마 기자회견을 하고 있다.시민들에게 지지를 호소하면서 보신각에 도착한 오 후보는 하늘색 셔츠 위에 '기호 2번 국민의힘 서울시장 후보 오세훈'이라고 적힌 빨간색 점퍼를 입고 취재진 앞에 섰다. 서울시장 후보 경선에서 경쟁했던 조은희·박수민 국민의힘 의원이 자리에 함께 했다.오 후보는 "오늘 오후부터 예비후보 등록을 함과 동시에 선거운동을 시작했다"라며 "서울시를 반드시 지켜내겠다. 무너져가는 나라를 일으켜 세우겠다"라며 입을 열었다. 그는 "대장동 사건을 부끄러워하는 게 아니라, 오히려 '잘못된 수사'라고 하는 정권, 그리고 이에 연루된 분이 민주당 공천을 받겠다고 하고 범죄의혹을 받는 사건들에 '수사가 잘못됐으니 공소 취소하겠다'는 나라가 됐다"라며 "이러한 이재명 정부의 폭주는 반드시 바로잡아야 한다"라고 목소리를 높였다.더해 오 후보는 임기동안 추진해 온 주요 정책인 디자인서울·기후동행카드 등을 언급하며 "서울시는 지난 5년 동안 많은 변화의 단초를 만들어냈다. 국제적인 평가기관의 '삶의 질'을 중심으로 하는 평가에서 8위에서 6위로 올랐다"라며 "그럼에도 불구하고 민주당은 '무능' 프레임을 씌우기에 여념이 없다"라고 밝혔다. 또 오 후보는 "가장 신경을 썼던 것은 주택 공급"이라며 "엄혹한 환경 속에서도 2031년이면 31만 가구가 다시 서울에 공급될 수 있는 기초를 마련했다"라고 강조했다.그러면서 "전임시장 박원순의 10년 암흑기 동안, 우리를 가장 걱정스럽게 했던 것은 10년 통산 1조 222억원의 관변단체에 대한 '묻지마' 지원"이라며 "(박 전 시장은) 민간위탁·보조금 등의 명분으로 좌파 관변단체들에 파이프라인을 개설했다. 그 파이프라인을 통해 줄줄 샜던 세금을 이제 다 바로잡았다'라고 주장했다.오 후보는 "그런데 그 관변단체 사람들이 민주당의 정원오 후보 캠프에 집결하고 있는 게 감지되고 있다"라며 "잃어버린 10년의 세월처럼 우하향하는 일은 반드시 막아내야 한다. 폭주를 시작한 이재명 정부가 서울시민들의 선택을 지켜보면서 간담이 서늘해지도록 만들겠다"라고 덧붙였다.오 후보는 예비후보 등록 및 선거운동 시작을 서두른 이유에 대해 "경쟁후보인 정원오 (더불어민주당 서울시장) 후보에 비해 여론조사상 수치가 떨어져 더 열심히 해야겠다는 마음가짐"이라며 "꼭 이겨서 서울시를 지키고, 정권의 독주를 막겠다는 의지도 반영됐다"라고 밝혔다. 오 후보는 당초 오는 30일 전후 예비후보 등록을 검토했지만 정원오 민주당 후보에 뒤진 지지율 추격을 서두르기 위해 시기를 앞당겼다.