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천하람 개혁신당 원내대표와 울산 출마자들이 27일 울산시의회 프레스센터에서 출마 기자회견을 하고 있다.울산시의회
지난 23일 창당한 개혁신당 울산시당에는 국민의힘 경선 과정을 두고 반발해 탈당한 전현직 시·구의원 4명이 합류했다. 이에 국민의힘 울산시당 윤리위원회가 26일 회의를 열고 개혁신당에 입당한 김동칠, 최신성, 방인섭, 김장호 네 명에 대해 '향후 복당 신청 시 5년간 심사 대상에서 제외할 것'을 당원자격심사위원회에 권고하기로 의결했다.
윤리위는 "이들은 전·현직 국민의힘 소속 선출직 의원으로 당의 공천과 정치적·조직적 혜택을 바탕으로 정치적 입지를 형성해 왔다"며, "일부는 당 소속으로 제9회 전국동시지방선거 공천 절차에 참여하여 기회를 부여받고도 결과에 불복하고, 탈당 후 타 정당으로 이적하였을 뿐 아니라, 당원들의 동반 이탈을 조장하는 취지의 언행까지 이어감으로써 당의 명예와 권위를 훼손하고, 결속을 현저히 저해하는 중대한 반조직적 행위를 하였다"고 규정했다(관련 기사 : 개혁신당 울산시당 창당... 국민의힘 공천자가 탈당해 합류하기도
).
또한 "이에 더해 공직후보자 추천과 관련한 당의 공식 결정에 불복하고, 공천 절차 및 결과를 공개적으로 부정함으로써 공천의 정당성에 대한 부정적 인식을 확산시켜 당원과 지지자, 시민들에게 중대한 혼선을 초래했다"고 지적했다.
이에 "네 사람의 일련의 행위에 강한 유감을 표하며, 이는 징계사유에 해당할 뿐 아니라 제명 등의 중징계 사유에 해당한다"며, "향후 복당 신청 시 5년간 심사 대상에서 제외할 것을 당원자격심사위원회에 권고하기로 했다"고 밝혔다.
반면, 개혁신당 울산시당 출마자들은 27일 시의회에서 출마회견을 열고 "시민의 삶을 실제로 바꾸는 정치를 시작하겠다"고 밝혔다.
개혁신당 천하람 원내대표와 출마자들은 "오늘 이 자리에 선 후보들은 쉽지 않은 길을 선택한 사람들"이라며 "울산 정치가 달라져야 하고 주민 앞에 부끄럽지 않은 정치를 하겠다는 책임감, 새로운 보수의 길을 울산에서 열겠다는 의지가 그 선택의 이유"라고 밝혔다.
천하람 원내대표는 후보자들을 일일이 소개한 후 "개혁신당의 울산 도전은 이제 시작"이라며 "말보다 현장을 믿고, 구호보다 결과로 증명하는 정치를 시작하겠다"고 밝혔다.
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