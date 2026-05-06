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나무에 열린 아보카도국제 해상 물류에서 사용되는 컨테이너는 적재 화물의 특성에 따라 여러 가지로 분류된다. 대표적으로는 별도의 온도 조절 장치 없이 일반 공산품을 운송하는 '일반(Dry) 컨테이너', 과일, 채소, 육류나 수산물 등 신선도를 유지하기 위해 일정 온도를 유지하는 '냉장/냉동 컨테이너', 그리고 단순히 온도를 넘어 내부 기체 성분까지 제어하는 최첨단 '기체제어(Controlled Atmosphere, CA) 컨테이너' 등이 있다. 멕시코에서 전 세계로 향하는 아보카도처럼 약 20일 이상의 장거리 운송이 필요한 민감한 농산물은, 단순 냉장 기능을 넘어 화물의 호흡을 생리적으로 조절할 수 있는 CA 컨테이너를 사용한다.CA 컨테이너는 내부의 산소 농도를 일반 대기(약 21%)보다 현저히 낮은 2~5% 수준으로 떨어뜨리고, 이산화탄소 농도는 10%까지 높여 아보카도의 호흡을 극도로 억제함으로써 일종의 가사 상태를 유도한다. 이러한 정교한 기체 제어 기술은 아보카도의 수분 손실과 탄수화물 에너지 소비를 최소화하여 저장 수명을 획기적으로 연장하며, 지구 반대편의 아보카도를 갓 수확한 듯한 신선한 상태로 마주할 수 있게 하는 핵심 동력이 된다.이러한 진보된 기술은 막대한 에너지 소모를 수반한다. CA 컨테이너를 포함한 신선 과일의 국제 유통망은 기체 농도를 실시간으로 감시하고 제어하기 위한 지속적인 전력 공급이 필요하다. 남아프리카 공화국 스텔렌보스 대학교 마틴 뒤 플레시 교수(산업공학)는 CA 컨테이너를 화석 연료에 대한 의존도가 매우 높은 "가장 에너지 및 탄소 집약적인 유통망 중 하나"로 지목하였다. 실제 연구에서도, 유통 과정 중 온도 및 기체 제어 단계에서 발생하는 탄소 배출량은 전체 유통 탄소 발자국의 약 36.9%를 차지했다.아보카도 인기에 편승해 멕시코 카르텔들은 2010년대 초반을 기점으로 기존 마약 유통에서 아보카도라는 합법적 영역으로 진출해 수익 구조를 급격히 다변화했다. 초기에는 '라 파밀리아 미초아카나'와 그 분파인 '나이츠 템플러'가 아보카도 산업을 장악했으나, 2011년 이후 할리스코 신세대 카르텔(CJNG)이 등장하며 현재는 이 카르텔과 지역 조직 연합체인 '카르텔레스 우니도스' 간의 치열한 이권 다툼이 전개되고 있다. 이들은 농장을 약탈하는 수준을 넘어, 아보카도 생산·포장·수출 전 단계에 개입하여 합법적인 시장의 이권을 폭력적으로 갈취하는 방식으로 산업을 탈취했다.흥미롭게도 아보카도 산업은 폭력조직을 불러들이면서 동시에 폭력을 억제하는 상반된 역할을 수행한다. 대만 중앙연구원 정치학 연구소 유희선 박사의 연구에 따르면 2010년과 2017년 사이 아보카도 월간 생산량이 최저치에서 최고치로 이동할 때 인구 10만 명당 월간 살인율은 평균 2.02명 대비 32.1% 감소하여 1.37명 수준으로 떨어지는 양상을 보였다. 노동 집약적인 아보카도 산업이 미초아칸 내에서만 31만 개의 직접 일자리와 7만 8000개의 간접 일자리를 창출하며, 범죄 조직의 주 포섭 대상인 20-49세 남성을 공식 노동 시장으로 흡수했기 때문이다.아보카도 산업의 폭발적인 성장이 폭력을 일부 제어하였지만, 노동자에게는 경제적 풍요가 아닌 가혹한 노동 환경을 안겨주었다. 2015년과 2025년 사이 아보카도 생산량이 급증하며 노동 수요 역시 비약적으로 늘어났으나, 보건 및 안전 대책은 그 속도를 따라잡지 못했다.노동자들은 고농도 살충제 노출로 심각한 신체적 외상을 겪고 있다. 미초아칸의 아보카도 농장에서는 병해충 방제를 위해 매년 30여 종 이상의 살충제를 살포하며, 이 과정에서 적절한 보호 장구 없이 작업에 투입된 노동자 사이에서 피부 및 호흡기 질환 발생 위험이 유의미하게 높은 것으로 보고되었다. 특히 살충제 오염은 노동자뿐 아니라 인근 거주 어린이나 임산부에게도 직접적인 영향을 미치며, 임산부의 생식 보건 위협 및 수정률 저하 위험을 높이고 신생아의 선천적 기형 및 아동의 인지 발달 저하를 유발하는 치명적인 보건 위기를 초래하고 있다.생산지의 보건 위협은 국경을 넘어 수입국인 한국 소비자의 식탁 안전까지 위협하였다. 지난해 2월 식품의약품안전처는 시중에 판매 중인 멕시코산 아보카도에서 잔류농약인 '카벤다짐'이 기준치(0.01mg/kg 이하)를 10배 초과한 0.10 mg/kg 검출됨에 따라 해당 제품의 판매 중단 및 회수 조치를 단행했다. 회수 대상은 2024년 생산 멕시코산 아보카도 1만 8816kg이었다.정신적 외상 또한 심각한 수준이다. 아보카도 산업이 카르텔의 자금줄로 전락하면서 노동자들은 수확 기간 동안 납치, 갈취, 무력 충돌이라는 상시적인 공포 속에 노출된다. 실제로 카르텔 간 영토 분쟁이 격화하면서 아보카도 주산지를 포함한 남서부 지역의 살인율은 초기 대비 폭증하였다. 범죄 조직의 폭력적 개입은 노동자에게 만성적인 심리적 고통을 유발하고 있으며, 살충제 노출과 결합된 가혹한 환경 속에서 농부의 25%가 심각한 우울증과 자살 충동을 보이는 것으로 보고되었다.인권의 사각지대에 놓인 비공식 노동 문제도 심각하다. 미초아칸 아보카도 노동자의 약 80% 이상은 정식 계약 없이 일급제로 고용되는 일용직이며, 이들은 사회 보장 제도에서 완전히 배제되어 있다. 특히 이들은 멕시코의 국가 사회보장제도(IMSS)를 통한 공적 건강보험 혜택을 누리지 못할 뿐만 아니라, 노후 연금, 유급 휴가, 작업 중 상해에 대한 산재 보험 등 기본적인 노동권의 보호조차 받지 못하는 실정이다.