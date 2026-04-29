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라멘 가게 발권기 첫 화면은 일본어로 적혀 있었다. 외국인이라면 화면 맨 아래쪽에 적혀 있는 영어, 한국어, 중국어 중 하나를 선택할 수밖에 없는 상황이었다.유튜브 캡처
30분 정도 지나자 직원이 발권기에서 메뉴를 주문하라고 안내했다. 이제 이중가격을 확인할 시간이었다. 발권기는 혼자 서서 화면을 보고 주문하는 구조였는데 첫 화면에 일본어로 적혀 있었다. 외국인이라면 당황스러울 수밖에 없어 보였다. 십중팔구 화면 아래에 적혀 있는 영어, 한국어, 중국어 중 하나를 선택하기 쉬운, 아니 일본어를 모른다면 선택할 수밖에 없는 상황이었다.
발권기 중앙에는 일본어로 주문할 수 있는 사람이 적혀 있었다. 원문을 그대로 번역하면 이렇다.
① 일본 거주 ＆ 일본어를 아는 사람
② 일본 국적 ＆ 일본말을 하는 사람
문구대로 해석하자면, 일본어를 이해하더라도 일본인이 아니거나 일본에 거주하지 않는 단순 관광객은 자국어로 주문하라는 뜻이 된다. 그리고 그 밑에는 "다른 언어를 선택하는 경우 상품 종류와 가격이 다릅니다"라는 안내가 적혀 있다. 이 모든 것이 일본어로 적혀 있으니 외국 여행객들은 그런 사정을 알 도리가 없다.
한국어 메뉴를 선택해 봤다. 거의 모든 메뉴가 2000엔대였다. 뒤에 손님들이 대기하고 있어 하나씩 확인하는 것은 불가능했지만 일본 라멘치고는 상당히 비싼 가격이었다. 초기화면으로 돌아가서 일본 메뉴를 선택했다. 가격대가 갑자기 1000엔대로 떨어졌다. 가게 추천 메뉴를 곱빼기로 주문해 봤다. 1460엔(1만 3500원)이 나왔다. 일본어를 몰랐다면 이보다 1000엔 정도는 더 냈어야 한다.
고기나 파 등 토핑 없이 기본 라멘만 주문하면 세금 포함 900엔대로 먹을 수 있다. 그런데 한국어 등으로 주문했을 땐 1500엔 정도가 된다. 얼핏 보아도 일본어 메뉴와 외국어 메뉴는 적어도 500엔, 많게는 1000엔 이상 차이가 났다. 게다가 일본어 메뉴에 있는 면의 단단함 정도, 국물의 농도, 기름의 양 조절 등을 선택하는 과정이 외국어 메뉴에는 없었다.