장경임 후보 sns 갈무리

"정책은 책상이 아니라 현장에서 완성됩니다."

장경임 경기도어린이집연합회장이 경기도 비례대표 도의원 출마를 공식 선언했다.장경임 경기도어린이집연합회장이 경기도 비례대표 도의원 출마를 공식 선언하며 이같이 밝혔다. 보육 현장 경험을 바탕으로 교육·복지·돌봄 전반을 아우르는 실질적 정책을 추진하겠다는 구상이다.장 후보는 오랜 기간 어린이집을 운영하며 보육 현장의 구조적 문제와 학부모, 교직원들의 어려움을 직접 경험한 현장형 전문가로 평가받는다. 유보통합, 보육재정 확충, 보육교직원 처우 개선 등 주요 현안에서도 꾸준히 목소리를 내왔다.그는 출마 선언문에서 "아이를 키우는 일은 한 가정만의 문제가 아니라 국가의 미래를 좌우하는 핵심 과제"라며 "보육을 넘어 교육과 복지, 사회적 약자를 함께 품는 통합 정책을 실현하겠다"고 말했다.장 후보는 주요 공약으로 ▲영유아 맞춤형 공공보육 강화 ▲보육교직원 처우 개선 및 전문성 향상 ▲학부모 부담 완화를 위한 실질 지원 확대 ▲지역 간 보육격차 해소 ▲친환경·건강 먹거리 시스템 구축 등을 제시했다. 아울러 ▲장애아 통합보육 확대와 발달지원 강화 ▲다문화·외국인 가정 아동 맞춤형 교육·돌봄 지원 ▲소외계층 아동 공공 책임 돌봄 확대 ▲취약계층 가정의 교육·복지 접근성 개선 등 포용 복지 정책도 함께 내세웠다.장 후보는 "장애와 국적, 가정환경의 차이가 아이들의 출발선을 결정하게 해서는 안 된다"며 "모든 아이가 공정한 출발선에서 성장할 수 있도록 국가와 지방정부의 책임을 강화하겠다"고 강조했다.경기도 31개 시·군 보육 네트워크를 이끌어 온 그는 다양한 이해관계를 조율해 온 경험을 강점으로 내세우고 있다. 현장 중심의 문제 해결 능력과 통합 리더십을 통해 도정에 실질적인 변화를 만들겠다는 입장이다.장 후보는 "보육인은 늘 정책의 대상이었지만 이제는 정책의 주체가 돼야 한다"며 "아이들, 부모, 장애인과 다문화 가정, 그리고 소외된 이웃 모두가 체감할 수 있는 변화를 만들겠다"고 밝혔다.