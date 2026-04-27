▲
충북 제천을 방문한 정청래 더불어민주당 대표가 26일 오전 이상천 시장 후보, 충북도지사 신용한 후보와 함께 제천 한 교회의 예배에 참석한 후 지방의원 출마자들을 격려했다.
제천인터넷뉴스 최태식
더불어민주당 정청래 대표가 26일 제천을 찾아 민주당 후보 지원사격에 나섰다.
지도부는 전날 제천에서 숙박한 뒤 26일 아침 전략 조찬 회동에 이어 교회 예배에 신용한 충북도지사 후보와 함께 참석했다. 예배 후에는 이상천 제천시장 후보를 비롯한 도의원·시의원 출마자들과 선거 준비를 점검하며 격려했다.
정 대표는 "제천에서 하루를 묵었다. 그만큼 중앙당이 제천에 거는 기대가 있다. 제천은 충북의 심장이다"라고 운을 뗀 뒤 "우리는 이 선거에서 반드시 이긴다. 이상천 후보가 이기는 날, 제천이 바뀌고 충북이 바뀐다"라고 말했다.
이상천 후보는 "정청래 대표를 비롯한 당 지도부가 제천을 직접 찾아 함께한 것은 제천 시민들에 대한 민주당의 진심 어린 약속"이라며 "이재명 정부가 천명한 '국민주권정부', '지방주도성장'의 기조에 맞게 시민이 주인이 되는 마을특별시 제천을 실현하고 지역경제를 반드시 회생시키겠다"고 밝혔다.
정 대표 일행은 이후 단양으로 이동해 단양 구경시장을 방문, 상인들과 민생 현장 대화에 나섰다.