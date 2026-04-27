제천인터넷뉴스 최태식

충북 제천을 방문한 정청래 더불어민주당 대표가 26일 오전 이상천 시장 후보, 충북도지사 신용한 후보와 함께 제천 한 교회의 예배에 참석한 후 지방의원 출마자들을 격려했다.더불어민주당 정청래 대표가 26일 제천을 찾아 민주당 후보 지원사격에 나섰다.지도부는 전날 제천에서 숙박한 뒤 26일 아침 전략 조찬 회동에 이어 교회 예배에 신용한 충북도지사 후보와 함께 참석했다. 예배 후에는 이상천 제천시장 후보를 비롯한 도의원·시의원 출마자들과 선거 준비를 점검하며 격려했다.정 대표는 "제천에서 하루를 묵었다. 그만큼 중앙당이 제천에 거는 기대가 있다. 제천은 충북의 심장이다"라고 운을 뗀 뒤 "우리는 이 선거에서 반드시 이긴다. 이상천 후보가 이기는 날, 제천이 바뀌고 충북이 바뀐다"라고 말했다.이상천 후보는 "정청래 대표를 비롯한 당 지도부가 제천을 직접 찾아 함께한 것은 제천 시민들에 대한 민주당의 진심 어린 약속"이라며 "이재명 정부가 천명한 '국민주권정부', '지방주도성장'의 기조에 맞게 시민이 주인이 되는 마을특별시 제천을 실현하고 지역경제를 반드시 회생시키겠다"고 밝혔다.정 대표 일행은 이후 단양으로 이동해 단양 구경시장을 방문, 상인들과 민생 현장 대화에 나섰다.