오마이뉴스 장재완

국민의힘 소속 박희조 대전 동구청장이 27일 예비후보 등록을 마친 후, 대전시의회 1층 로비에서 지지자들과 함께 출마선언 기자회견을 개최했다.국민의힘 소속 박희조 대전 동구청장이 6.3지방선거 출마를 공식 선언했다. 그는 지난 4년간의 성과를 바탕으로 교육·의료·관광 인프라 확충을 통해 동구의 지속적인 변화와 혁신을 이어가겠다는 의지를 밝혔다.박 청장은 27일 오전 대전시의회 1층에서 기자회견을 열고 출마의 포부를 밝혔다. 이 자리에는 국민의힘 대전 동구지역 시·구의원 후보들과 지지자 100여 명이 참석했다. 이 자리에서 박 청장은 "제가 처음 구청장으로 취임했을 때 동구는 안타깝게도 정체된 원도심이었고 구민의 삶은 제자리 걸음이었다"며 "경험과 실력, 인맥을 갖춘 구청장으로서 지난 4년간 동구의 삶의 질을 높이기 위해 최선을 다해 뛰어왔다"고 밝혔다.그는 이어 교육과 보육 투자, 생활 인프라 확충 등을 자신의 주요 성과로 제시하며 "통합가족센터, 스마트 안전망, 동구동락 축제 등을 통해 지역 경제와 삶의 질을 동시에 끌어올렸다"며 "대전역세권 개발과 천동중학교 신설 추진 등 오랜 숙원 사업도 가시적 성과를 내고 있다"고 강조했다.그러면서 박 청장은 이번 선거와 관련 ▲교육 중심 도시 조성 ▲의료 인프라 확충 ▲관광·경제 활성화 등 3대 핵심 정책공약을 내놓았다.그는 "아이와 청년이 떠나지 않는 동구를 만들겠다"며 "가칭 천동고와 성남고 신설을 추진하고, 전국 제일의 AI 중점학교로 키워 미래인재를 양성하겠다"고 밝혔다.또 "대전역 인근 부지에 'BIG5'급 종합병원을 유치해 구민들의 원정 진료 문제를 해소하고, 실내 체육시설과 복합 커뮤니티 공간을 조성해 생활 인프라를 강화하겠다"고 약속했다.아울러 관광 활성화 공약과 관련해서는 "성심당 등 지역 자원을 활용한 체류형 관광을 확대하고 시티투어를 활성화해 지역 상권에 활력을 불어넣겠다"며 "소상공인을 위한 '진심동행론'을 확대해 경제 도시 동구를 만들겠다"고 강조했다.