이완섭

이완섭 서산시장 예비후보가 26일 선거캠프를 방문한 지지자들에게 주요 공약을 설명하고 있다.국민의힘 이완섭 서산시장 예비후보가 '시정의 연속성'과 '검증된 추진력'을 앞세워 표밭 다지기에 돌입했다.이 후보는 27일 보도자료를 통해 지난 임기 동안 해결한 10년 숙원사업들의 성과를 동력 삼아 "서산을 '오감만족 체류형 관광도시'이자 시민 생활 밀착형 도시로 도약시키겠다"고 밝혔다.이 후보가 밝힌 대표 성과는 ▲10년 넘게 표류하던 가로림만 국가해양생태공원 기틀 마련 ▲신청사 건립 부지 확정 ▲수석지구 도시개발사업 착공 등이 꼽힌다. 또한 ▲서산~영덕 고속도로 착공 ▲한국생명공학연구원 분원 유치 ▲보원사지 오층석탑 국보 승격 등이다.이 후보는 "서산의 변화는 이제 엔진을 돌리기 시작했다"며 "지금은 방향을 틀 때가 아니라 속도를 높여 완성해야 할 골든타임"이라고 강조했다.이어 민선 9기 핵심 공약으로 서산의 풍부한 자원을 활용한 '관광 인프라 완성'을 제시했다. 단순히 거쳐 가는 도시가 아닌, 머물며 소비하는 관광 구조로 체질을 개선하겠다는 것이다.이를 위해 ▲가로림만 국가해양정원 조성 ▲농어촌 관광휴양단지(한우박물관·특화거리) 구축 ▲가야산 산림복지단지 완공 등을 제시했다. 특히 해미, 운산, 간월도, 삼길포, 황금산을 잇는 광역 관광벨트를 구축해 지역 경제 파급효과를 극대화할 계획이다.외에도 경제, 복지, 청년, 농어업 등 전 분야를 아우르는 공약에는 ▲일자리 확대 ▲아이 키우기 좋은 도시 조성 ▲청년 정착 기반 강화 ▲의료·복지 안전망 확충 등이 포함됐다.이완섭 후보는 "행정의 신뢰는 공약 이행에서 비롯된다"며 "민선 8기에서 다진 기반을 토대로 민선 9기에는 '계획'이 아닌 '완성'의 결과를 시민들께 보여드리겠다"고 약속했다.이어 "공약 이행 과정과 결과를 투명하게 공개해 책임 있는 시정을 운영하겠다"며 지지를 당부했다.