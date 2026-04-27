박정훈

더불어민주당 박시선 여주시장 후보가 26일 여주시 홍문동 농민마트 2층 선거사무소에서 개소식을 열고 본격적인 선거전에 돌입했다.더불어민주당 박시선 여주시장 후보가 26일 여주시 홍문동 농민마트 2층 선거사무소에서 개소식을 열고 본격적인 선거전에 돌입했다. 이날 행사장에는 지지자와 당원들이 대거 참석해 박 후보의 출마 행보에 힘을 보탰다.박 후보는 이날 연설에서 여주가 오랜 기간 각종 규제로 성장 동력을 제약받아 왔다고 진단하며 "팔당 상수원 규제, 수도권 개발 규제, 군사시설 보호구역 등으로 여주는 오랫동안 규제의 땅이었다"고 말했다.이어 "규제를 감수하는 것이 당연한 것이 아니라, 규제에는 반드시 보상이 따라야 한다"며 '규제보상 혁신도시' 구상을 핵심 비전으로 제시했다.그는 "규제를 감수한 만큼 여주시민이 대한민국에서 가장 많은 혜택을 받는 도시를 만들겠다"고 강조했다.박 후보는 원도심 침체 문제도 주요 과제로 꼽았다. 그는 "한때 사람이 넘치고 시장이 활기를 띠던 도심에 빈 점포와 노후 건물만 남았다"며 "멈춰버린 원도심의 시계를 다시 돌리겠다"고 밝혔다.이를 위해 아트홀, 체험형 역사관, 공영주차장, 전망대 등을 조성해 도심 활성화를 추진하겠다고 설명했다.관광 분야에서는 강천섬과 남한강 자원을 활용한 체류형 관광도시 구상을 내놨다. 강천섬을 지방정원에서 국가정원 수준으로 확대하고, 남한강 일대를 야간에도 이용 가능한 힐링벨트로 조성하겠다는 계획이다.박 후보는 여주의 역사성과 문화 자산을 활용한 도시 브랜드 전략도 제시했다. 그는 "세종대왕이 잠든 여주에 세종학당이 없다는 것은 모순"이라며 글로벌 세종학당 유치를 통해 여주를 한글 문화 중심도시로 만들겠다고 밝혔다.또 첨단농업 체험형 정원과 6차산업 클러스터 조성, 농산물 수출 매칭센터 설치 등을 통해 농업과 관광, 산업이 결합된 미래 성장 모델을 만들겠다고 말했다.박 후보는 공정행정도 핵심 가치로 내세웠다. 그는 "아는 사람이 유리하고 정보가 일부에게 먼저 가는 구조는 바뀌어야 한다"며 "기회는 균등하게, 과정은 공정하게, 결과는 정확하게 만들겠다"고 말했다.이어 시 예산 집행과 인허가 절차를 시민에게 투명하게 공개하겠다고 약속했다. 박 후보는 연설 도중 현 시정 성과 자료집과 자신의 정책 자료철을 들어 보이며 대비를 강조했다.그는 "지난 4년이 이 얇은 책 한 권에 담겼다면, 제가 준비한 자료는 2026년부터 2030년까지 여주를 바꿀 계획"이라며 실행력을 강조했다. 그러면서 "말 잘하는 사람이 아니라 끝까지 해내는 사람이 되겠다"며 지지를 호소했다.한편 이날 개소식에는 추미애 경기도지사 후보, 김승원 경기도당위원장, 이기영, 이원종, 안진걸 민생연구소장 등이 참석해 박 후보를 응원했다.