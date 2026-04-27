남소연

지난해 8월 22일 국민의힘 당대표 선거에서 김문수 전 고용노동부 장관이 당원들을 향해 인사하고 있다.조기 등판을 결정한 박형준 부산시장이 김문수 전 고용노동부 장관을 명예선대위원장으로 추대했다. 앞서 손현보 목사 아들 영입 비판에도 6.3 지방선거 승리를 위해 본선 전 보수 결집에 공을 들이는 모습이다.27일 박 시장은 지난 지방선거보다 이른 시점에 예비후보 등록을 마치고, 시장 직무를 내려놓는다. 선거전에 나서자마자 '용광로 선대위'를 꾸릴 예정인데, 이를 상징하는 인사로 먼저 김문수 전 장관을 명예선대위원장에 추대했다.이번 발표는 '윤석열 탄핵반대' 집회를 이끈 손현보 부산세계로교회 목사의 아들인 손영광 울산대 교수 영입과 경선 상대였던 주진우(해운대갑) 국민의힘 의원에 이어 세 번째다. 박 시장은 이게 시작이라고 강조했다. 선거캠프 측은 "앞으로 중도·청년층까지 아우르는 시민대통합 선대위 구성을 순차적으로 발표할 계획"이라고 밝혔다.지난 대선 후보이면서 장동혁 현 대표와도 당권을 두고 다퉜던 김 전 장관은 그 누구보다 보수 색채가 선명한 인사다. 이런 면에서 '텃밭'을 염두에 둔 기용이다. 최근 벌어졌던 여론조사 격차가 점점 줄어들자 지지층을 더 모아내는 것이 급선무라고 판단한 결과로 풀이된다. 다만 중도층 확장에는 걸림돌이 될 수 있다. 이미 일각에선 한동훈 전 대표와의 연대 문제 등 '득이냐 아니냐' 분석이 나오기 시작했다.한편, 김 전 장관의 이름은 김진태 국민의힘 강원도지사 후보 캠프 명단에도 등장했다. <강원일보>는 이날 김 전 장관이 김진태 후보 선대위에 합류했단 소식을 보도했다. 박 시장보다 빨리 선거전에 돌입했던 김 후보 역시 보수층 표심을 고려한 선대위 발족으로 당내 갈등 봉합에 주력하는 모양새다.