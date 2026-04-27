미디어토마토

[부산 북구갑]

[부산시장]

부산 북구갑 보궐선거 여론조사부산 북구갑 국회의원 보궐선거와 다가오는 6·3 지방선거를 앞두고 부산 지역의 정치 지형이 크게 요동치고 있습니다.여론조사 전문기관 주식회사 미디어토마토는 뉴스토마토 의뢰로 지난 4월 24일부터 25일까지 양일간 부산 북구갑 선거구에 거주하는 만 18세 이상 남녀 802명을 대상으로 무선 ARS 방식의 여론조사를 실시했습니다.오는 부산 북구갑 보궐선거에서 세 인물이 맞붙는 가상 대결을 전제로 한 조사에서 '누구에게 투표하겠느냐'는 질문에, 하정우 청와대 AI미래기획수석은 35.5%의 지지를 얻었습니다. 무소속 한동훈 전 대표는 28.5%, 국민의힘 박민식 전 장관은 26.0%였습니다.정치 성향별로는 진보층의 70.0%가 하 수석을 지지한 반면, 보수층에서는 박민식(42.2%)과 한동훈(38.4%)로 갈렸습니다.지지 정당별로는 민주당 지지층의 79.9%가 하 수석에게 결집했고, 국민의힘 지지층은 60.1%가 박 전 장관을 선택했습니다. 눈에 띄는 점은 무당층의 39.9%가 한동훈 전 대표를 지지하며 오차범위 밖 우세를 보였다는 것입니다.보수 진영의 분열이 가시화됨에 따라 출마가 예상되는 국민의힘 박민식 후보와 무소속 한동훈 후보 간의 단일화 여부가 초미의 관심사로 떠올랐습니다. 이와 관련해 두 인물 사이의 후보 단일화에 대해 '반대한다'는 응답은 46.3%로, '찬성한다'는 응답 37.7%보다 8.6%p 높았습니다.한편, <중앙일보>는 27일 하정우 수석이 이번 주 내 사퇴한 후 부산 북구갑 국회의원 보궐선거 출마를 공식화할 전망이라고 보도했습니다.또한 이번 부산시장 선거에서 더불어민주당 전재수 의원과 현직인 국민의힘 박형준 시장이 맞붙는다면 누구에게 투표하겠느냐는 질문에 50.1%가 전재수 의원을 선택했습니다. 박형준 시장은 40.3%였습니다.성별로는 여성층에서 전재수 49.6%, 박형준 39.1%로 전 의원이 우세했습니다. 특히 30대(전재수 55.7%, 박형준 32.2%)와 40대(전재수 59.6%, 박형준 31.1%)에서 전 의원 지지 응답이 높았습니다.정치 성향별로 진보층(전재수 79.4%, 박형준 14.9%)과 보수층(박형준 63.4%, 전재수 28.4%)이 각각 결집한 가운데, 중도층에서 전 의원은 52.7%, 박 시장은 34.4%을 얻었습니다.이재명 대통령의 국정 운영에 대한 평가를 묻는 질문에 응답자의 54.8%(매우 잘함 35.5%, 대체로 잘함 19.3%)가 긍정적으로 평가했습니다. 부정 평가는 35.2%(매우 못함 22.7%, 대체로 못함 12.5%)로, 긍·부정 사이 격차는 19.6%p였습니다.지방선거에 대한 관심이 여느 때보다 높은 것으로 나타났습니다. 지방선거 투표 의향을 묻는 질문에 '투표할 생각이 있다'는 응답이 무려 89.7%(적극 투표 63.3%, 가능하면 투표 26.5%)에 달했습니다. '투표 생각이 없다'는 응답은 7.5%에 불과했습니다. 성별로는 여성(58.8%)보다 남성(67.9%)의 적극 투표 의향이 높았으며, 연령대별로는 18~29세(49.9%)에서 가장 낮았고 40대(74.0%)에서 가장 높았습니다. 정치 성향별로는 중도(58.2%) 및 보수(63.9%)에 비해 진보(72.3%)에서 적극 투표층이 많았습니다.지방선거 지지 정당 후보를 묻는 질문에서는 더불어민주당 후보가 39.3%, 국민의힘 후보가 34.4%를 기록했습니다. 이어 개혁신당 후보 2.7%, 조국혁신당 후보 2.5%, 진보당 후보 1.5% 순이었습니다.이번 여론조사는 <뉴스토마토> 의뢰로 미디어토마토가 2026년 4월 24일부터 25일까지 양일간 802명을 대상으로 실시됐습니다. 통신 3사로부터 제공받은 휴대전화 가상번호(안심번호)를 활용한 무선 ARS(자동응답) 방식으로 응답률은 9.0 , 표본오차는 95% 신뢰수준에서 최대허용오차 ±3.5%p입니다. 한편 이번 조사는 2026년 3월 말 행정안전부 주민등록 인구를 기준으로 성별·연령별·지역별 가중값을 산출했고 셀가중을 적용했습니다.자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 됩니다.