더불어민주당

더불어민주당 전라남도당 로고더불어민주당 전남도당은 6·3지방선거 화순군수 후보로 임지락 예비후보를 26일 선출했다.윤영민 예비후보는 결선 끝에 탈락했다.이번 결선은 당초 결선 투표 과정에서 대리투표 의혹이 불거지면서 경선 방법을 달리해 다시 치러졌다.당초 결선은 권리당원 50%, 일반 국민 여론조사 50%였으나, 권리당원 20%, 일반 국민 여론조사 80%로 조정해 치러졌다.화순군수 후보 선출로 민주당은 전남 22개 시·군 기초단체장 후보 선출 절차를 마무리했다.아래는 22개 시·군 단체장 민주당 후보 명단.▲목포 강성휘 ▲여수 서영학 ▲순천 손훈모 ▲광양 정인화 ▲나주 윤병태▲화순 임지락 ▲함평 이남오 ▲장성 김한종 ▲완도 우홍섭 ▲진도 이재각▲담양 박종원 ▲영광 장세일 ▲해남 명현관 ▲보성 김철우 ▲고흥 공영민▲강진 차영수 ▲영암 우승희 ▲곡성 조상래 ▲구례 장길선 ▲장흥 김 성▲무안 김 산 ▲신안 박우량