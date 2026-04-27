연합뉴스

2025년 8월 27일 경기도 여주시 연양동 남한강에서 열린 한미연합 제병협동 도하훈련에서 주한미군 스트라이커 장갑차와 한국군 K200 장갑차가 부교 도하를 하고 있다.이 변화는 미군 부대 한 곳의 이전 문제가 아니다. 향후 수십 년 한국이 어떤 나라가 되는가의 문제다. 한국 영토가 미·중 충돌의 첫 표적이 되는 자리로 옮겨가고, 미국 인도·태평양 전략의 위계에서 한국이 일본의 후위로 재배치되며, 주한미군이 한반도 밖으로 옮겨갈 때 한국이 거부할 수단을 갖지 못하는 구조, 이 세 가지가 한 묶음으로 동시에 진행되고 있다.그런데 이번 청문회는 역설적이게도 한국의 전략적 가치를 다시 증명하기도 했다. 한국이 미군의 군수기지로 역할 하지 않으면 미국의 대중 억지 전략은 제대로 작동하기 힘들다. 즉, 미국이 한국에 요구하는 모든 것이 곧 한국이 가진 대미 협상 카드라는 뜻이다.한국을 대체할 아시아 동맹국도 사실상 없다. 일본이 미군의 후방 군수기지 역할까지 수행하는 것은 한계가 분명하다. 한미동맹이 한국 안보의 중요한 축이지만, 미국의 인태전략 재편의 완성에도 필수불가결하다는 얘기다. 한국이 자기 위치를 정확히 인식하고 협상 카드를 능동적으로 활용하면, 미국은 자기 설계를 일방적으로 관철할 수 없다.올 하반기 국방수권법 통과를 전후해 주한미군 부분 철수나 기동군화 문제가 다시 한국 정치를 흔들 수 있다. 병력 숫자가 줄면 곧 '안보 파탄'이라는 프레임으로 내부를 갈라치는 움직임도 노골화될 것이다. 그러나 안보가 달린 문제일수록 소수가 쉬쉬하며 결정할 일이 아니다. 국민에게 제대로 된 정보를 제공하고 한국 사회가 함께 토론해 국민의 총의를 모으면, 미국발 흔들기는 한국 국익 증진의 기회로 바뀔 수 있다.일부 세력이 안보 불안을 정치적으로 부추겨 내부를 갈라치는 낡은 관행, 그 틈에서 대미 협상력을 잃어온 실수, 적어도 그것만큼은 되풀이하지 말아야 한다.