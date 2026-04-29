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남아프리카공화국의 어린이가 HIV 치료약을 들고 있는 모습그러나 여전히 국제사회의 관심은 고소득 국가의 치료접근성에 집중돼 있으며, 이미 국제적인 불평등 문제로 시름하는 지역 주민들의 건강권은 이중적으로 배제돼 왔다. 언제나 그렇듯 보건은 거대한, 그리고 일상적인 권력구조의 끝을 보여준다. 마치 전쟁처럼 말이다. 베트남 전쟁 당시부터 민간인에 대한 무차별적 공격은 '외과적 타격(surgical strike)'이라는 의료적 유비로 둔갑돼 왔다. 불필요한 피해 없이, 오직 '병소'만을 도려내는 '깨끗한' 전쟁이라는 프로파간다다.의료를 유비로 '깨끗한 전쟁'임을 선전하는 프로파간다가 놓친 것은, HIV의 사례에서 보듯 의료와 보건 역시 그것이 놓이는 사회의 이데올로기를 충실히 재현하는 실천이라는 점이다. 누가 치료받을 수 있고 누가 방치되는지, 어떤 질병이 '위기'로 호명되고 어떤 질병이 통계 속에 묻히는지는 정치적 선택의 결과다. 문제는 탈정치적 외피를 두른 전쟁 수사가 국제사회의 비극에서 반복된다는 사실이다.그러나 인류가 그동안 경험한 바를 토대로 이야기들을 재구성하면, 이제 1960년대 미디어 이론은 2026년을 사는 우리에게 이렇게 말한다. "AI라는 기술 뒤에서 가해자성을 묵인하지 말고, 소거된 목소리의 복원에 나서야 한다." 폭격을 행하는 카메라 렌즈, 그리고 마치 중립적인 것처럼 여겨지는 AI 알고리즘 뒤에는 오랜 기간 쌓여 온 인간의 편향과 기만이 있다. 기술적 해결주의를 마법의 탄환처럼 여겨온 오랜 관행들, 마치 비디오 게임 전쟁과 같이 인구를 통치해 온 식민주의적 권력, 타깃만 제거하면 전쟁과 폭력이 끝날 것처럼 선전해 온 의식은 모두 전쟁의 발화 뒤에 쌓여 온 오랜 편향과 기만이다.가해자의 시선으로 정교하게 구축된 스펙터클에 속지 않기 위해서는, 화면 속 반짝이는 타격점이 누군가의 삶의 터전임을 감각해야 하지 않을까. 국제사회는 오랜 기간 '정밀'하고 '타격점'을 '정확'하게 타격한다는 전쟁의 프로파간다가 누구를 피 흘리게 하고, 누구의 목숨을 앗아갔는지 목격한 바 있다. 그렇다면 2026년, 국제적인 폭력을 보는 인류의 시각은 알고리즘의 편향과 달라야 한다.기술이 약속하는 '깨끗하고 통제 가능한 전쟁'은 세상에 없다.