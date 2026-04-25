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더불어민주당 내부에서 김용 전 민주연구원 부원장의 국회의원 재·보궐선거 공천을 요구하는 목소리가 이어지고 있다.남소연
더불어민주당 내부에서 김용 전 민주연구원 부원장의 국회의원 재·보궐선거 공천을 요구하는 목소리가 이어지고 있다.
25일 더불어민주당 소속 의원들 사이에서 김 전 부원장이 오는 6월 3일 치러질 국회의원 재보궐선거에 출마할 수 있도록 당이 공천해야 한다는 취지의 글이 사회관계망서비스(SNS)를 통해 확산되고 있다. (관련기사:민주당 내 김용 공천론... 김현 "억울한 일 없어야", 전현희 "출마 강력 지지")
김 전 부원장은 이재명 대통령의 핵심 측근으로 알려진 인물로, 불법 정치자금 수수 혐의로 2심에서 징역 5년을 선고받아 현재 대법원 최종 판결을 앞두고 있다.
"조작기소 피해자… 이제는 복귀할 때"
당내 의원들은 김 전 부원장을 윤석열 정부 시기 정치검찰 수사의 대표적 피해자로 규정하며, 더 이상 정치적 불이익을 받아선 안 된다고 주장하고 있다.
한준호 의원은 "조작기소 피해자인 김용은 무죄이며 반드시 공천해야 한다"고 밝혔고, 박찬대 의원은 "국정조사를 통해 정치검찰의 조작기소 실체가 드러나고 있다. 김용은 이제 복귀해야 한다"고 말했다.
박성준 의원은 "정치검찰 조작기소의 피해자에게 정치적 기회가 주어져야 한다"고 했고, 문진석 의원은 "더 이상 정치검사의 희생양으로 둘 수 없다"고 강조했다.
안태준 의원은 "550일간의 구속, 정치검찰 조작기소 최대 희생자인 김용 부원장의 공천을 진심으로 희망한다"고 밝혔다.
김태선 의원은 "대법원 판결이 남아 있다는 이유만으로 공천을 막는 논리는 납득하기 어렵다"고 주장했다.
당내에서는 이 같은 흐름을 두고 "개인의 복귀를 넘어 정치적 명예 회복의 의미가 있다"는 해석도 나온다.
김용 전 부원장은 이재명 대통령과 오랜 기간 호흡을 맞춰온 핵심 실무형 인사로 꼽힌다. 대선과 지방선거 등 주요 정치 일정에서 조직 운영과 전략 실무를 맡아왔고, 당 안팎에서는 기획력과 현장 대응력이 검증된 인물이라는 평가를 받아왔다.
특히 경기 안산갑 또는 하남갑 출마 가능성이 거론되는 가운데, 지역 조직 관리 능력과 선거 경험이 강점으로 작용할 수 있다는 전망도 나온다.
지도부는 아직 신중한 태도를 유지하고 있다. 김 전 부원장이 현재 대법원 판단을 앞두고 있어 선거 부담을 고려하지 않을 수 없다는 이유다. 하지만 당내에서는 "확정 판결 전까지는 무죄 추정 원칙이 존중돼야 한다"는 반론도 만만치 않다. 오히려 정치적 논란을 이유로 공천 기회조차 주지 않는 것은 과도하다는 지적도 나온다.
한편 김 전 부원장 측은 24일 오후 10시 기준으로 더불어민주당 소속 국회의원 51명이 '김용 부원장의 건강 회복과 공천을 지지하는 명단'에 참여했다고 밝혔다. 이 명단에는 국회의장 선거에 출마한 조정식·김태년·박지원 의원을 비롯해 이언주·강득구·황명선 최고위원 등도 포함된 것으로 전해졌다.
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