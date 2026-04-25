박정훈

성남시와 국민의힘 측은 해당 조례가 교육청 소관 사무이며 상위법 위반 소지가 있다는 이유로 반대했다.조례안 부결의 핵심 쟁점은 '교육청 고유 사무 여부'였다. 성남시와 국민의힘 측은 해당 조례가 교육청 소관 사무이며 상위법 위반 소지가 있다는 이유로 반대했다.그러나 법제처는 지난 3월 해당 사안을 주민복지 및 청소년 보호와 관련된 자치사무로 볼 수 있어 지자체가 조례로 규정할 수 있다는 의견을 제시한 것으로 알려졌다. 행정안전부 역시 주민복지 차원의 보충적 지원은 교육감의 사무를 침해한다고 단정하기 어렵다는 입장을 낸 바 있다.지역 시민사회도 반발했다. 성남지역 시민단체 연대기구인 성남사회단체연대회의는 "학교폭력은 처분으로 끝나는 문제가 아니라 지역사회 전체가 회복을 지원해야 할 책임이 있다"며 피해 회복 지원 정책 논의 재개와 의사결정 과정 공개를 요구했다.김병욱 후보는 "성남은 '누가 할 일이냐'를 따지는 도시가 아니라 '아이를 위해 무엇을 할 것이냐'를 먼저 답하는 도시가 되어야 한다"며 "아이들 문제 앞에서 책임을 회피하는 시정은 반드시 바뀌어야 한다"고 강조했다.그러면서 "국민의힘과 신상진 시장은 이번 조례 무산에 대해 분명한 책임을 져야 한다"며 "아이들의 상처 앞에서조차 책임보다 회피를 택한 정치와 행정은 시민의 공감을 얻을 수 없다"고 말했다.끝으로 김 후보는 "학교폭력 피해학생의 회복을 더 이상 외면하지 않는 성남, 가장 아픈 아이의 손부터 먼저 잡는 성남, 말이 아니라 책임으로 움직이는 성남을 만들겠다"고 밝혔다.