최현덕 후보 sns갈무리

더불어민주당 남양주시장 후보로 최현덕 예비후보가 최종 확정됐다. 경선에서 맞붙었던 김한정 후보는 결과 발표 직후 승복 메시지를 내고 "남양주 원팀으로 지방선거 승리와 대전환을 이루길 바란다"고 밝혔다.더불어민주당 남양주시장 후보로 최현덕 예비후보가 최종 확정됐다. 경선에서 맞붙었던 김한정 후보는 결과 발표 직후 승복 메시지를 내고 "남양주 원팀으로 지방선거 승리와 대전환을 이루길 바란다"고 밝혔다.최현덕 후보는 24일 당원과 시민들에게 보낸 입장문에서 "뜨거운 성원 덕분에 남양주시장 후보로 확정됐다"며 "부족한 제가 본선에 진출할 수 있도록 애써주신 모든 분들께 깊이 감사드린다"고 말했다.이어 결선에서 경쟁한 김한정 후보를 향해 "선의의 경쟁을 펼쳐주신 김한정 후보께 심심한 위로와 격려의 말씀을 드린다"고 밝혔다. 또 함께 경선에 참여했던 이원호, 윤용수, 김지훈, 백주선 후보들에게도 감사와 위로의 뜻을 전했다. 최 후보는 "오늘 최현덕의 승리는 더불어민주당과 시민들의 승리"라며 "내란의 완전한 청산과 이재명 정부 성공을 뒷받침하라는 남양주 시민들의 준엄한 명령"이라고 말했다.그러면서 "이제 시작"이라며 "6월 3일 투표일을 앞두고 진정한 남양주 원팀을 만들겠다. 모두가 하나 되는 용광로 선거대책위원회로 시민주권시대를 준비하겠다"고 강조했다. 또 "더 낮은 자세로 시민 목소리를 듣고 남양주 대전환을 준비하겠다"며 "이재명 정부와 함께 힘 있는 여당 후보로 남양주의 산적한 현안을 속도감 있게 해결하겠다"고 밝혔다.이에 대해 김한정 후보도 승복 입장을 밝혔다. 김 후보는 이날 "오늘 민주당 남양주시장 후보 최종경선에서 승리한 최현덕 후보에게 축하드린다"며 "함께 경선에 임한 백주선, 이원호, 윤용수, 김지훈 후보에게도 위로와 격려의 말씀을 드린다"고 말했다.이어 "남양주 원팀으로 지방선거 승리와 남양주 대전환을 이루기 간절히 바란다"며 "경선에 이르기까지 애써주신 수많은 자원봉사자와 당원 동지들께 너무도 큰 빚을 졌다. 깊이 감사드린다"고 밝혔다. 또 "돌이켜 보면 행복한 경선이었다"며 지지자들에게 감사의 뜻을 전했다.최현덕 후보는 앞으로 국민의힘 주광덕 후보와 본선에서 맞붙게 된다.