시흥타임즈 우동완·이예로

시흥시에서 도의원에 도전하는 국민의힘 장민우 후보(사진 왼쪽)와 송승화 후보(사진 오른쪽)국민의힘 소속으로 도의원 공천을 받아 도전하는 두 후보는 시흥시 출마자 가운데 최연소로, '젊은 후보'를 넘어 기존 정치 질서에 도전장을 내밀고 있다.시흥시 2선거구(대야·매화·목감·과림)에 출마한 장민우 후보는 23살로 시흥시 최연소 후보다. 동국대학교 경영학부를 휴학하고 선거에 뛰어든 그는 공군 복무를 마친 뒤 정치에 나섰다. 어린 시절부터 가족과 주변 인물들이 선거캠프에서 활동하는 모습을 보며 자연스럽게 정치에 관심을 가져왔고, 그 과정에서 정치에 대한 고민도 깊어졌다고 한다.그는 지금도 매일 원도심과 신도심을 오가며 주민들을 만나고 있으며, 인터뷰 당일에도 주민 의견을 노트 두 장에 빼곡히 채워왔다. 장 후보는 "자신의 선거구가 농촌과 도시가 함께 있는 구조이고 원도심과 신도심 격차도 크다"며 "작은 문제부터 하나씩 해결해 나가면 분명히 변화할 수 있다고 생각한다"고 말했다.시흥시 5선거구(정왕3·4동, 배곧1·2동, 거북섬동)에 출마한 송승화 후보 역시 28살의 20대 정치인이다. 성균관대학교 창업학과 석사과정에 재학 중인 그는 해병대 복무 시절 정치에 대한 문제의식을 갖게 됐고, 제대 후에는 직접 국민의힘 당협을 찾아가 정치 참여 의사를 밝힐 만큼 적극적으로 정치에 뛰어들었다.그는 "아직도 시흥은 밖에 나가면 잘 모르는 도시"라며 "브랜드 가치가 낮은 이유 중 하나는 오랜 정치 구조 때문이라고 생각한다"고 말했다. 이어 "20년 가까이 이어진 정치 구조가 고착화되면서 변화가 더딘 것 아니냐는 문제의식이 있다"며 기존 정치 지형에 대한 비판을 숨기지 않았다.두 후보는 공통적으로 최근 청년층의 정치 참여 분위기가 달라지고 있다고 강조했다. 이들은 "12.3 비상계엄사건 이후로 20대들이 모이면 생각보다 깊게 정치 이야기를 나눈다"며 "이전과 달리 정치에 대한 관심과 참여 의지가 분명히 높아지고 있다"고 입을 모았다. 정치 무관심 세대라는 기존 인식과 달리, 실제 현장에서는 문제의식이 행동으로 이어지고 있다는 설명이다.