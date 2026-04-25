조상호 예비후보 캠프

더불어민주당 세종시당은 24일 오후 5시 시당 대회의실에서 ‘지방선거 승리를 위한 시장 후보 원팀(One-Team) 정책협약식’을 개최했다.더불어민주당 세종시장 공식 후보로 확정된 조상호 예비후보가 24일 세종시당에서 열린 정책협약식에 참석해 지방선거 승리를 위한 본격적인 결집에 나섰다.더불어민주당 세종시당(위원장 강준현)은 이날 오후 5시 시당 대회의실에서 '지방선거 승리를 위한 시장 후보 원팀(One-Team) 정책협약식'을 개최했다. 이번 행사는 치열했던 경선 과정을 마무리하고, 최종 후보를 중심으로 당의 역량을 하나로 모으는 '원팀 정신'을 대외적으로 선포하기 위해 마련됐다.이날 현장에는 강준현 시당위원장과 이강진 세종갑 지역위원장을 비롯해 고준일, 김수현, 이춘희, 조상호, 홍순식 등 시장 후보 5인과 시의원 후보자, 당 관계자들이 대거 참석해 필승의 의지를 다졌다.강준현 시당위원장은 인사말을 통해 "이번 지방선거의 승리는 세종시를 넘어 이재명 정부의 성공을 뒷받침하기 위한 필수 과제"라며 당원들의 결집을 강조했다.이어 조상호 후보를 포함한 5인의 시장 후보들은 '세종의 미래를 책임질 10대 공약'에 공동 서명하며 정책 선거에 대한 의지를 다졌다. 특히 이번 10대 공약은 마지막까지 치열하게 경쟁했던 이춘희 후보의 핵심 정책들을 대거 반영해 정책적 통합을 이뤄냈다는 점에서 눈길을 끌었다.10대 공약으로는 ▲행정수도 세종 완성으로 대한민국 중심도시 도약 ▲KTX 세종중앙역 설치 및 ITX·CTX 연결로 교통 중심도시 실현 ▲인구 80만 자족도시 실현을 위한 성장 기반 본격 가동 ▲종합국립대·한예종 유치 및 청년 수도 완성 ▲보통교부세 개편 재정기반 확립 ▲도농 상생 균형발전 실현 ▲워싱턴D.C.형 국가문화수도 조성 ▲소상공인 매출 20% UP! 지역 민생 경제 회복 ▲생활밀착형 공약 신속 실천 ▲시민청 설립 등이 포함됐다.조상호 예비후보는 소감을 통해 "흩어진 민주당을 하나로 묶어 본선에서 반드시 승리하는 것이 저에게 주어진 도리"라며 포부를 밝혔다. 특히 그는 "이해찬답게 싸우고 이재명처럼 일하겠다"는 슬로건을 내걸며 강력한 추진력을 예고했다.이춘희 후보 등 4인의 후보들 또한 본선 승리를 위해 조 후보를 전폭적으로 지원하겠다는 뜻을 분명히 했다. 더불어민주당 세종시당은 이번 협약식을 기점으로 선거대책위원회 체제를 본격 가동하고, 시민들의 목소리를 담은 정책 행보에 박차를 가할 계획이다.