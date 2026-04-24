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경기도 교육감 민주진보 단일화를 추진한 경기교육혁신연대 일부 운영위원들이 선거인단 대리 등록과 가입비 대리 납부에 대한 수사를 요청하는 고발장을 제출했다. 운영위원 제공.
운영위원들은 "선거인단 모집 과정에서 특정 후보 측이 '원격에서 인증/결제를 도와주겠다'는 내용의 문자메시지를 발송하고 '잘되는 핸드폰으로 가입 링크 접속'을 안내하는 등 실질적으로 타인의 휴대전화를 이용한 등록을 유도한 정황이 확인됐다"며 "이는 규정상 금지된 제3자 개입을 적극적으로 유도한 행위에 해당할 수 있다"고 밝혔다.
이어 "메시지 내용상 '결제 지원' 안내가 포함되어 있어 대리납부 가능성이 강하게 의심되고, 실제로 선거인단 가입 과정에서 제3자가 대신 결제하는 방식으로 등록이 완료된 사례가 확인됐다"며 "대리 등록과 대리납부까지 한 행위는 개인정보 보호법과 전자금융거래법 등의 위반으로 판단된다"고 덧붙였다.
이에 앞서 운영위원들은 지난 23일 기자회견을 열어 혁신연대에 수사 의뢰를 촉구하며 "대리 등록·대납이 사실로 확인되면 단일화 결과를 원천 무효화하라"고 목소리를 높인 바 있다. 기자회견을 마친 직후 혁신연대 사무실 앞에 그늘막을 치고 농성에 들어갔고, 농성은 지금도 계속되고 있다(관련 기사 : 경기교육감 민주·진보 단일화 참여단체, '대리납부 의혹' 수사 촉구
https://omn.kr/2hx3f).
관련해 한 운영위원은 24일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "혁신연대 선관위에 오늘까지 답변을 달라고 했는데, 아직 답변이 오지 않았다. 한시도 고발을 미룰 수 없었다"라고 직접 고발에 나선 이유를 설명했다.
한편 선거인단 대리 등록과 가입비 대리납부 의혹을 최초 제기한 것은 후보 단일화에 참여했던 유은혜 후보(전 교육부 장관) 측이다.
유 후보 측은 혁신연대가 안민석 전 국회의원을 단일후보로 확정 발표한 직후인 22일 오후 대리납부 등에 대한 수사 의뢰를 요청하는 이의 신청서를 혁신연대에 제출했다. 수사가 끝날 때까지 단일화 후보 확정을 유보하고, 대리납부 등이 확인되면 단일화 과정 자체를 무효화 하라고 요구했다(관련 기사 : 유은혜 후보 측 "'대리 등록·납부' 확인되면 단일화 원천 무효"
https://omn.kr/2hwr6).
유은혜 후보 측의 이의 신청 등에 대해 혁신연대 관계자는 한 언론과의 인터뷰에서 "이의신청에 대한 사실 확인 절차를 진행하고 있고, 규정에 따라 5일 이내에 심사 결과가 나갈 것"이라고 밝혔다.
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