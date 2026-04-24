운영위원 제공.

경기도 교육감 단일화를 추진한 경기교육혁신연대 일부 운영위원들이 경기남부경찰청에 고발장을 제출했다.경기도 교육감 민주·진보 후보 단일화를 추진한 경기교육혁신연대(아래 혁신연대) 일부 운영위원 등 9명이 경기남부경찰청에 선거인단 대리 등록과 대리 가입비 납부 행위에 대한 수사를 요청하는 고발장을 제출했다.운영위원들은 24일 오후 6시께 제출한 고발장에서 "교육감 후보 단일화 과정에서 선거인단 모집과 관련해 불법행위가 조직적으로 이루어졌을 가능성이 제기되고 있다"며 "사실관계를 명확히 규명하고 법 위반 여부를 확인하기 위한 철저한 수사"를 요청했다.이들은 수사 대상을 ▲선거인단 대리 등록과 가입비 대리납부 행위 ▲대리 행위에 대한 조직적 개입 또는 지시 여부 등으로 특정했다. 그러면서 선거인단 전체를 대상으로 한 대리 등록·납부 여부와 결제 수단 명의 일치 여부, 특정 후보 또는 캠프 차원의 조직적 개입 여부 등을 수사해 달라고 요청했다. 위법행위 확인시 관련자 전원에 대한 처벌도 요구했다.경기도교육감 민주·진보 단일후보 선출 방식은 여론조사 45%, 경선 선거인단 투표 55% 비율이었다. 선거인단 등록과 가입비 납부는 규정에 따라 반드시 본인 명의로 이루어져야 하고, 집단 등록도 금지됐다는 게 운영위원들 설명이다.