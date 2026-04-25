현근택 캠프

"중앙정부·경기도·용인시가 원팀이 돼 반도체 도시 완성에 나서겠다."

더불어민주당 현근택 용인시장 예비후보가 24일 추미애 경기도지사 후보와 함께 평택·용인 반도체 산업 현장을 잇달아 방문하며 반도체 산업단지(이하 산단) 완성에 대해 강력한 의지를 표명했다.더불어민주당 현근택 용인시장 예비후보가 24일 추미애 경기도지사 후보와 함께 평택·용인 반도체 산업 현장을 잇달아 방문하며 반도체 산업단지(이하 산단) 완성에 대해 강력한 의지를 표명했다.이날 오전 현 후보는 삼성전자 평택 캠퍼스에서 산단을 둘러보고, 삼성전자 관계자들과의 간담회를 가졌다. 간담회에는 추미애 후보, 홍기원·김현정 평택지역 국회의원, 최원용 평택시장 후보가 함께했다.간담회에서 삼성전자 측은 용인 반도체 국가산단 내 360조 원 투자와 6개 팹 건설 이행을 재확인하며 차질 없는 계획 추진 의지를 밝혔다. 이에 현 후보도 중앙정부, 경기도와의 협력으로 반도체 산단을 안정적으로 완성하겠다는 목표로 화답했다.현 후보의 반도체 산업 육성 행보는 용인 반도체 국가산단 부지 현장 방문으로 이어졌다. 행사에는 추 후보와 이상식·손명수·이언주 용인지역 의원이 참석했다. 이 자리에서 현 후보는 반도체 국가산단의 성공적인 조성을 위해서는 LH의 부지 조성 공기 단축이 필수적이며, 전력·용수 적기 공급과 원주민을 위한 합리적인 보상 및 이주 대책 마련이 필요하다고 강조했다.현 후보는 "경기도·용인시·LH가 상시 협력 체계를 구축해 현장의 걸림돌을 제거하고, '역사적 과업' 파트너로서 전폭적인 행정을 지원했으면 한다"며 '용인 반도체 현장지원단' 상설화를 제안했다. 이어 "나아가 이재명 정부와 추미애 경기도지사 후보와 협력해 전력·용수 등 기업이 해결하기 어려운 난제들을 선제적으로 풀어나가겠다"고 강조했다.마지막으로 SK하이닉스 용인 반도체클러스터 현장을 찾은 현 후보는 1기 팹 조기 완공을 위한 지원 의지를 거듭 밝혔다.자리에는 추 후보와 이언주·이상식 의원을 비롯해 김태년 성남지역 의원과 윤종군 안성지역 의원이 추가로 합류하며 뜻을 함께했다. 이른바 '경기도 반도체 벨트'의 핵심축을 담당하는 주요 지역 후보와 의원들이 한자리에 모여, 용인 반도체 산단 성공에 확실한 힘을 실어준 셈이다.현재 골조 공사 마무리 단계에 접어든 1기 팹은 내년 초 가동을 목표로 하고 있다. 이와 관련 현 후보는 계획된 투자가 적기에 집행될 수 있도록 '현장 민원 대응팀'을 상시 운영해 행정적 뒷받침을 다하겠다고 설명했다.아울러 추 후보와 '원팀'으로써 SK하이닉스가 용인을 거점으로 세계적인 반도체 기업을 공고히 할 수 있도록 전폭 지원하고, SK하이닉스와 협력해 처인구를 '반도체 배후 거점 도시'로 도약할 수 있도록 지원하겠다는 구상을 밝혔다.현 후보는 "추미애 후보와 굳건한 원팀을 이뤄 삼성전자, SK하이닉스가 용인을 거점으로 세계적인 위상을 확고히 다지도록 돕겠다"며 "중앙정부와 경기도, 기업 등 관계기관들과 긴밀히 협력해 용인을 세계 최고 반도체 도시로 도약할 수 있도록 힘쓰겠다"고 강조했다.