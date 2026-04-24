남소연

강준현 더불어민주당 수석대변인이 23일 서울 여의도 국회에서 인천 계양을에 김남준 전 청와대 대변인을, 인천 연수갑에 송영길 전 대표를 전략공천한다고 발표하고 있다. 왼쪽부터 조승래 사무총장, 강 대변인, 이연희 전략공관위 간사.또 다른 의원도 "김 전 부원장이 검찰 발 조작 기소의 피해를 본 것, 억울하게 고초를 겪은 데엔 누구도 부인하기 어렵다"라면서도 "결국 중요한 건 당대표 뜻과 의중일 것"이라고만 말했다. 전략공천관리위보다도 당 지도부의 정무적 결정이 중요하다는 의견이 당내 다수인 가운데, 김 전 부원장 사안은 이번 주말을 넘겨 차주로 넘어갈 가능성도 있다.반면 박지원 의원은 이날 YTN 라디오 <장성철의 뉴스명당>에 출연해 분명하게 찬성했다. 그는 "당내 다양한 의견이 나오지만, 제가 제일 먼저 김용을 만났는데 그때 '당신 출마해서 국민 심판받아라', 지금도 '(선거) 나가라'고 강하게 얘기한다"라며 "대법원 판결은 안 났지만, 저도 (재판이) 법원 계류 중일 때 됐고, 조국 대표도 됐잖느냐"라고 반문했다.박 의원은 이어 "제가 이광재 전 (국회 사무)총장한테 들은 바에 의하면, 경기 평택은 안 간다"라며 "당 지도부하고 얘기됐나 보다. 그래서 하남갑을 하겠다(고 한다)"라고 말했다. 이를 이어 받아 이 전 지사를 하남갑에 전략 공천하고, 기존 이 전 지사의 경기 성남분당갑 지역위원장을 김 전 부원장이 맡아 다음 총선에 나오는 시나리오도 점쳐지고 있다.전날(23일) 인천계양을과 연수갑 등 인천 지역 공천이 정해진 가운데, 남은 수도권 지역은 경기안산갑과 경기하남갑, 경기평택을 세 지역뿐이다. 경기안산갑에 김남국 당 대변인이, 경기평택을에는 보수 정당 출신인 김용남 전 의원이 전략공천 될 가능성이 당내에서 거론 중이다.현재 정해진 민주당 전국 16개 광역단체장 후보자 중 현역 국회의원은 8명으로 오는 29일 일괄 사퇴 예정인 가운데, 재선거까지 포함하면 재보궐 선거가 치러질 지역은 최대 14곳을 넘어설 것으로 보인다.전날 조승래 당 사무총장은 기자들과 한 질의응답에서 "(공천자 결정은) 전체 판세 등을 고려한 전략적 판단이었다"라며 "전략 공천을 적어도 오는 5월 첫 주까지는 다 마쳐야 한다. 공천관리위가 매일 회의를 열어 후보와 지역을 결정할 것"이라고 일정을 말했다.