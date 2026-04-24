조정훈

대구시의회가 24일 오후 본회의를 열고 기초의회 선거구 획정안을 통과시킨 가운데 시민사회단체가 대구시의회 앞에서 4인 쪼개기를 규탄했다.본회의에 앞서 시민단체들은 대구시의회 앞에서 긴급 기자회견을 열고 대구시의회의 4인 선거구 쪼개기를 중단하라고 촉구했다.강금수 대구참여연대 사무처장은 "일당이 마음대로 하는 지방의회가 좋은 것인지, 여러 정당이 시민들을 위해서 정책 경쟁을 하고 균형 잡힌 협력을 하는 정치가 좋은 것인지 시민들에게 직접 물어보라"고 말했다.그러면서 "21세기 대구시의 지방 정치가 조선시대, 고려시대, 신라시대보다 못하단 말인가"라며 "3인 선거구, 4인 선거구, 5인 선거구를 2인 선거구로 쪼개서 국민의힘이 다 가지겠다는 것은 탐욕의 정치이자 정치적 폭력"이라고 비판했다.황순규 진보당 대구시당위원장은 "변화에 대한 바람도 많지만 그 바람을 담아내지 못하는 현실이 희망마저 상실하게 하고 있는 것이 대구의 자화상"이라며 "기존의 제도로는 일당 독점 사회를 바꿀 수가 없으니 최소한 중대선거구제로 다수를 뽑아서 정치 개혁을 하자고 이야기했지만 변하지 않았다"고 지적했다.황 위원장은 "지난 20여 년 동안 몇 번의 특수 사례를 제외하고 4인 선거구는 판판이 2인 선거구로 쪼개졌다"면서 "명분도 약하니 새벽에 날치기로 통과한 적도 있지 않느냐. 대구를 바꾸자는 동력을 스스로 차단해 낸 시의회의 민낯이 그렇게 드러났다"고 말했다.이들은 본회의장에 들어가 방청하려 했지만 하루 전 방청신청을 하지 않았다는 이유로 방청이 불허되자 의회 밖에서 거세게 항의하기도 했다.대구시의회가 중대선거구를 쪼개기한 사례는 이번만이 아니다. 지난 2005년 새벽 날치기, 2010년 본회의장 폐쇄, 2014년 무토론 가결, 2018년과 2022년 쪼개기 몰표 등 20여 년 동안 선거구 쪼개기가 계속됐다.민의를 제대로 반영하기 위해 중대선거구제를 도입하기로 했지만 결국 대구시의회의 문턱에 가로막힌 것이다.이소영 대구대 교수는 "우리 정치 전체의 문제이기도 하지만 특히 대구경북 지역의 가장 큰 문제는 다양성을 잃었다는 것"이라며 "다양성이 없는 정치는 경쟁도 없을 뿐 아니라 역동성도 없기 때문에 지역의 활력이 떨어진다"고 말했다.이어 "지역 주민과 지역 사회가 끊임없이 요구를 해왔음에도 더구나 최근에는 변화와 혁신에 대한 요구가 팽배함에도 또다시 쪼개기를 한 것은 지역민의 요구를 묵살하는 지역민에 대한 배반적인 정치가 아닐까"라고 비판했다.