충남도

오세훈 서울시장과 김태흠 충남도지사가 최근 공식 석상에서 초록색 점퍼를 입은 것에 대해 민주당이 "당 색 세탁이자 주권자를 속이는 꼼수"라고 비판했다. 이에 대해 국민의힘은 ‘유치한 색깔 놀이’이자 ‘전형적인 마타도어(근거 없는 비방)’라고 일축했다.여야가 선거철을 앞두고 후보자들의 '의상 색깔'을 놓고 공방을 벌이고 있다. 더불어민주당은 국민의힘 후보들이 당 상징색을 숨기는 '색깔 세탁'을 하고 있다고 비판하는 반면 국민의힘은 행사 성격에 맞춘 상식적인 행보라며 맞받아치고 있는 것.김한나 더불어민주당 대변인은 24일 서면 브리핑을 통해 국민의힘 후보들이 당 상징색인 빨간색을 고의로 피하고 있다고 강하게 비판했다.특히 오세훈 서울시장과 김태흠 충남도지사가 최근 공식 석상에서 초록색 점퍼를 입은 것과 다수의 국민의힘 후보가 흰색 선거복을 채택하고 있는 점을 지적했다."눈 가리고 아웅식의 당색 세탁이자 주권자를 속이는 꼼수"라고 규정한 민주당은 "국민의힘이라는 이름이 그렇게 부끄러운가, 빨간색 운동복조차 입지 못할 만큼 책임이 두렵다면 차라리 탈당해 무소속으로 출마하거나 정당 해산 운동을 하라"고 주장했다.이에 대해 국민의힘 충남도당(아래 충남도당)은 즉각 논평을 내고 민주당의 주장을 '유치한 색깔 놀이'이자 '전형적인 마타도어(근거 없는 비방)'라고 일축했다.충남도당은 오세훈 시장과 김태흠 지사가 초록색 옷을 입은 것은 당시 참석한 행사가 '원예치유박람회 및 정원박람회 업무협약식'이었기 때문이라고 설명했다. 자연과 치유를 상징하는 행사 성격에 맞춘 지극히 상식적인 복장이었다는 취지다.충남도당은 "망치를 든 사람에겐 모든 게 못으로 보인다더니, 민생은 뒷전인 채 정쟁에 매몰된 모습이 유감스럽다"며 "붉은 노을도 기어코 파란 노을로 바꿔야 직성이 풀리겠느냐"고 비판했다. 이어 고유가·고환율·고물가 위기 상황을 언급하며 "보여 주기식 쇼보다 민생을 먼저 진지하게 고민하라"고 촉구했다.이런 또 다른 색깔 논쟁에 대해 시민 김아무개씨는 "선거가 다가오니 서로가 트집 잡기에 몰두하는 모습이 점점 심해져 가는 것 같다"면서 "민생과는 동떨어진 이런 비생산적인 논쟁이 얼굴에 침 뱉는 일임을 왜 모르는지 알 수가 없다"고 안타까워했다.