연합뉴스

*여론조사 개요

이번 기사에서 인용한 여론조사는 부산시 거주 만 18세 이상 1000명을 대상으로, 통신3사 제공 무선가상번호 통한 전화면접(CATI) 방식(100%)으로 진행했다. 응답률은 20.5%이며 표본오차는 95% 신뢰 수준에서 ±3.1%포인트(P)이다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 누리집을 참조하면 된다.

박형준(왼쪽) 부산시장, 전재수(오른쪽) 더불어민주당 국회의원대진표 확정에도 예비후보 등록을 주저해 왔던 거대 양당 부산시장 후보들이 다음 주부터 전면적으로 선거전에 뛰어든다. 국민의힘 박형준 부산시장과 더불어민주당 전재수 의원은 각각 27일, 29일 지방선거에 본격 등판한다. 이번 지방선거 투표일은 6월 3일로 남은 시간표가 40일에 불과하다.24일 <오마이뉴스> 취재를 정리하면, 박 시장은 다음 주 초 부산시선관위에 예비후보 등록 절차를 마칠 예정이다. 현재까지 알려진 박 시장의 27일 일정은 오전 9시 주간 정책회의, 오전 11시 고립 은둔 가구 발굴·지원 업무협약식 등인데, 박 시장 측 한 관계자는 "(이를 끝낸 뒤) 예비후보 등록을 할 계획"이라고 말했다.시점만 보면 직전 선거인 2022년에 비해 2주나 빨라졌다. 당시 6.1 지방선거에서 박 시장은 5월 12일 예비후보로 등록했다. 이번에도 5월 출마가 유력했으나, 상황상 박 시장의 조기 등판 분위기가 형성됐다. 여론조사 수치상 다소 밀리고 있어 뜸을 들이기보다 바로 선대위 체제로 전환하자는 판단이 깔렸다.이와 관련해 박 시장 측 다른 관계자는 "중단 없는 부산 발전을 위해 적극 선거에 임하겠다는 의미"라고 말했다. 선대위 구성도 '용광로 대통합'을 내세운다. 경선 주자였던 주진우 의원이 상임선대위원장을 맡고, 당내 계파 구분 없이 지역 국회의원 전체의 힘을 모아내기로 했다.전 의원은 이보다 이틀 뒤인 29일 국회의원직에서 물러난다. 국회법과 공직선거법상 지방선거 후보자가 되면 의원직에서 퇴직하며, 국회 회기 중이라면 국회의장이 표결로 이를 정한다. 재보선 일정을 염두에 둔 정청래 민주당 대표는 광역단체장 후보로 확정된 의원들이 일괄 같은 날 사퇴할 것이라고 강조한 바 있다.일각에선 '한동훈 전 국민의힘 대표를 막는 묘수'라며 북구갑 보궐선거를 내년으로 늦추기 위해 사퇴 시점을 연기해야 한다는 주장도 있었지만, 전 의원은 줄곧 그러지 않겠단 태도였다. 그는 출마선언 자리를 비롯해 여러 번 "지역구를 1년이나 비워두는 건 예의와 도리가 아니"라고 말했다. 전 의원 측 관계자는는 "29일에 다 정리가 될 것"이라고 예고했다.여당 유일 부산 '1석'이었던 전 의원 선거 캠프의 주축은 박재호 전 민주당 의원이다. 선거마다 밀착형으로 지역을 누빈 경험이 있는 박 전 의원이 선대위를 책임지고, 청년 등 새로운 인사를 곳곳에 배치해 이른바 '일하는 캠프'를 꾸리고 있다. 국민의힘과 달리 지역 국회의원이 절대적으로 부족한 상황이어서 이런 단점을 극복하는 방향으로 선대위를 운영할 것으로 알려졌다.부산시장 선거 민심은 날짜가 다가올수록 출렁이는 분위기다. 지난달까지만 해도 차이가 뚜렷했지만, 거리가 점점 좁혀지고 있다. 지난 17일~19일 사이 진행한 KBS부산 의뢰로 한국리서치가 진행한 조사에서 가상대결 지지율은 전 의원 40%, 박 시장 34%였다. 이번 선거 여론조사 가운데 첫 오차범위 안 접전 상황이다.