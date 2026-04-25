유성호

[팽성읍 팽성시장]

▲ 팽성시장 찾은 김재연 "서민 마음 아는 생활밀착형 정치하겠다" ⓒ 유성호

"김재연이 팽성 바닥을 휩쓸고 있네!"

평택을 재선거에 출마한 조국 조국혁신당 후보가 23일 오후 경기도 평택 안중오거리에서 퇴근길 인사를 하던 중 한 학생의 기념사진 요청에 응하며 포즈를 취하고 있다.조 대표는 이날 오후 6시경부터 평택 안중오거리에 서서 '평택을 큰 일꾼'이라고 쓰인 피켓을 머리 위로 들어 보이며 길거리 퇴근길 인사에 나섰다. 오거리 코너마다 자유와혁신 선거운동원들도 흰색 선거운동복을 입고 마찬가지로 인사를 하고 있었다. 조 대표는 "안녕하세요!", "감사합니다!", "도와주십시오!"라고 외치며 지나가는 차들을 향해 이리저리 고개를 숙였다. 차 안에서 엄지를 치켜세우거나 "파이팅!"이라고 호응하는 시민들도 눈에 띄었다.안중오거리엔 이번 평택을 재선거에 나서는 후보들의 선거사무소가 모여 있었다. 건물 벽면마다 김재연 진보당 상임대표, 황교안 자유와혁신 대표, 이병배 국민의힘 경기도당 부위원장 등의 포스터가 붙어 있었다. 이곳 인근 건물에 차려진 조 대표의 선거사무소는 현재 개소식을 준비하고 있다.조 대표는 이날 <오마이뉴스>와 만나 "평택에서 승부를 걸어보려고 왔다"라며 "(평택 시민들을 만나 보니) 제가 와서 평택 정치가 재미있어졌다고 좋아하신다. 보수적인 지역인데도 평택의 과제를 해결할 수 있냐고 제게 물어보시는 것도 고무적인 현상으로 보인다"라고 말했다. 이번 선거의 목표는 "다자 구도를 전제로 3표 차로 이기는 것"이라며 "반드시 이길 건데 아슬아슬하게 이길 것으로 본다"라고 말했다.조 대표는 자신의 경쟁력을 "국정운영 경험"이라고 꼽았다. 그는 "(법무부) 장관, 대통령 (민정)수석비서관, 당대표, 국회의원 등을 하면서 쌓은 국정운영 능력과 경험이 평택 발전에도 도움이 된다고 생각한다"라며 "건전한 경쟁을 하면 시민들이 자연스럽게 (지지 후보를) 판단할 것"이라고 밝혔다.같은 날 오후 4시경 팽성읍 팽성시장에서 만난 한 시민이 말을 걸어오자 김재연 대표는 "진보당이 많이 보이죠"라며 "국회의원 출마했어요. 묵혀둔 숙제가 있으면 언제든 얘기해주세요"라고 화답했다. 인근에 미군기지가 있어 상대적으로 보수세가 강한 팽성시장을 이날 김 대표는 구석구석 훑으며 밑바닥 민심을 다졌다. 야채·과일·생선 등을 파는 상인이나 시민들과도 친숙하게 인사를 나누며 "평택 발전을 위해 열심히 뛰겠다"라고 약속했다.앞서 3월 11일 조국 대표보다 먼저 평택을 출마를 공식 선언한 김 대표는 이날 팽성시장을 돌며 "인사 한번 드리겠습니다", "평택이 뜨겁죠?", "최선을 다하겠습니다"라고 목소리를 높였다. 시민들 사이에선 "처음 본다"라며 생소해 하는 시선도 있었지만, 대부분은 "서민 마음을 잘 안다"라거나 "똑똑한 후보"라며 긍정적인 평가를 내놨다.진보당 특유의 생활밀착형 행보 때문인지 '김재연은 일하는 후보'라는 인식도 엿보였다. 팽성시장 인근에서 6년째 피자집을 운영 중인 이아무개(30·남)씨는 김 대표가 팽성시장에 왔다는 소식을 듣고는 김 대표를 찾아와 함께 사진 촬영을 했다. 이씨는 "최근 여러 정당에 자영업자 관련 정책을 제안했는데, 진보당에서만 정책 토론을 제안해 오는 등 긍정적으로 검토해 주고 있다"라며 "가장 일하려는 후보라고 생각해서 왔다"라고 말했다.팽성읍에 15년간 살며 금은방을 운영 중인 하아무개(50·여)씨도 활짝 웃으며 김 후보를 맞았다. 하씨는 "김 대표에게 일전에 미군 부대 인근 노후주택 문제를 말씀드린 적이 있는데 적극적으로 문제를 해결하더라"라며 "다른 정당에서도 이야기는 들어줬지만 실제로 움직이는 건 처음이었다. 지역에 필요한 일을 해주는, 꼭 필요한 당이라고 생각했다"라고 말했다.최근 조국 대표가 페이스북에서 평택시를 '평택군'으로 잘못 적은 일을 언급하며 김 대표에게 반면교사로 삼으라고 하는 시민도 있었다. 자신을 평택 토박이라고 밝힌 김아무개(60·남)씨는 김 대표에게 "여기 주소는 아세요? 조국 대표가 개망신당했잖아. 실수하지 말라고 말씀드리는 거야"라며 "평택에 대해 공부를 하셔야 해요"라고 말하자, 김 대표는 "열심히 공부하고 있다. 무엇보다 서민들 마음을 잘 아는 후보가 되겠다"라고 답했다.김 대표의 상대적으로 낮은 인지도를 안타까워하는 이들도 있었다. 민주당을 지지한다는 이아무개(60대·남성)씨는 김 대표에 대해 "딱 보면 열심히 할 것 같다고 느껴지는데 진보당 자체가 인지도가 떨어지다 보니 안타깝다"라고 말했다. 옆에 있던 임아무개(50·여)씨도 "조국 대표도 출마하니 힘들 것 같다"라며 "잘됐으면 좋겠는데, 열심히 하니까 밀어주면 좋겠는데 마음이 안 좋다"라고 동조했다.앞서 인터뷰에 응한 김아무개씨는 "(평택을에) 뜬금없이 내려와서 국회의원 시켜달라고 하면 아무도 안 시켜준다"라며 "다음에 또 출마할 각오로 열심히 하셔야 한다. 평택은 묘한 곳이다. 죽자 살자 대든다는 마음가짐으로 하면 희망이 보일 것"이라고 조언했다.