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6.3 지방선거 세종시의원 예비후보 통합 명단더불어민주당 세종시당 공직선거후보자추천관리위원회(위원장 봉정현, 이하 공관위)가 24일, 제9회 전국동시지방선거 후보자 심사에 대한 제13차 회의 결과를 발표했다. 지난 23일 열린 회의를 통해 결정된 이번 결과에는 단수 추천 1곳과 경선 지역 4곳이 포함되어 공천 마무리 단계에 박차를 가하고 있다.우선 제8선거구(어진·나성동)에서는 현직 세종시의회 제1부의장인 김효숙(43) 후보가 단수 추천되며 본선행을 확정 지었다. 해당 지역구는 당초 2인 경선이 예상됐으나, 함께 공천을 신청했던 예비후보 중 한 명이 기부행위 혐의로 세종시선관위에 의해 검찰에 고발되면서 컷오프(배제)된 것이 결과에 영향을 미쳤다. 본선에서 김 후보는 어진동 주민자치회장 출신인 국민의힘 정성헌(43) 후보와 맞붙는다.치열한 예선전이 예고된 경선 지역은 총 4곳이다. 제5선거구(전의·전동·소정·연서면)는 김웅수(62) 전 정책위 부의장과 세종북부경찰서 전의파출소장 출신인 김종철(60) 후보가 2인 경선을 치른다. 이곳에서 승리한 후보는 본선에서 국민의힘 현역 시의원인 김학서(63) 의원과 만난다.제7선거구(도담동)는 김민정(54) 시당 대변인과 현역인 이순열(55) 시의원이 맞붙는다. 특히 이곳은 이번 선거의 최대 관심 지역 중 하나로 꼽힌다. 전 세종시의장 출신으로 3선에 도전하는 이순열 의원이 당내 경선을 통과해 유일한 3선 의원 고지에 오를 수 있을지, 아니면 당내 기반이 탄탄한 신인 김민정 후보가 인물 교체에 성공할지가 최대 관전 포인트다. 경선 승자는 국민의힘 현역 최원석(39) 의원과 다시 한번 본선에서 치열한 경합을 벌여야 한다.제15선거구(반곡동)는 현역인 김영현(38) 시의회 운영위원장과 김창연(41) 반곡중 운영위원장이 경합한다. 김 위원장이 현역의 벽을 지켜내며 수성에 성공할지 주목되는 가운데, 신인인 김창연 후보의 도전도 만만치 않다는 평가다. 본선에서는 다문화학 박사이자 세종시장직 인수위원을 지낸 국민의힘 이미경(62) 후보가 기다리고 있다.제16선거구(반곡·집현동)는 중앙당 정책위원회 부의장을 지낸 김동호(62) 후보와 문형대(59) 수루배마을 4단지 입주자대표회장이 2인 경선을 진행한다. 이 지역 경선 승자는 본선에서 세종정신건강복지센터 팀장 출신인 국민의힘 정영원(34) 후보와 대결하게 된다. 민주당의 정책·지역 전문가와 국민의힘의 젊은 복지 전문가가 맞붙는 구도여서, 집현동의 젊은 층 표심이 어디로 향할지가 핵심 변수다.한편 이번 발표에서 제외된 제4선거구(연기·연동·해밀·산울)와 제10선거구(종촌동) 등은 계속 심사가 진행 중인 지역으로, 향후 공관위의 후속 발표에 지역 정가의 관심이 쏠리고 있다.