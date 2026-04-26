국가보훈부

"너희 눈으로 우리 영감이 김달하 집에 조상 간 걸 보았느냐? 잘못 보는 눈 두었다가는 우리 동포 다 죽이겠다. 우리 집안이 어떤 집안인 줄 알며, 말이면 다 하는가? 우리 영감의 굳세고 송죽 같은 애국지심을 망해 놓으려고 하는 놈들, 김달하와 처음부터 상종한 놈들이 저희가 마음이 졸여서 누구를 물고 들어가려고 하는가? 정말 바로 말 아니하면 이 칼로 너희 두 놈을 죽이고 가겠다!"

이은숙 선생충남 공주에서 출생한 이은숙은 19세 때인 1908년 10월 20일 이회영을 남편으로 맞이했다. 고종황제의 강제 퇴위(1907.7.18.)와 군대 해산(7.31)이 있은 이듬해에 결혼식을 올린 이은숙은 삼한갑족 가문의 안정적인 생활을 누릴 여유가 없었다.일제는 양반 지주들의 기득권만큼은 인정해 줬지만, 이회영 가문은 그것을 거부하고 해외 망명을 선택했다. 목은 이색의 충절을 자랑스러워하는 이은숙은 이 가문과 보조를 맞춰 만주 땅으로 건너갔다. 결혼 2년 만에 시댁이 명문가에서 망명 가문으로 변했으니, 이 가문과 만난 것은 장구한 고난의 시작이었다.남편과 함께 길림성(지린성) 유하현에 독립운동기지를 건설한 이은숙은 독립투사들에게 식사와 침식을 제공할 뿐 아니라 남편의 신변을 보호하는 데도 주의를 기울였다. 그가 독립운동진영에서 가장 꼿꼿한 두 선비에게 따지는 방법을 통해서도 자기 남편을 보호한 일이 있다.1925년 3월 30일, 베이징에서 친일파 김달하가 암살됐다. 국가보훈부의 <독립운동사자료집 제9권: 임시정부사 자료집>에 수록된 일제의 내부 보고서는 "최근 청년들로 조직된 비밀결사 다물단이라는 것이 있어 독립운동의 방해자인 일제의 정탐을 제거하고 운동계의 숙청을 꾀한다고 호언하고 불온문서를 배부하였는 바, 친일파 조선인 김달하는 본년 5월 20일(3월 30일의 오기) 밤 그들에게 암살당했다"고 기술한다.이 사건의 불똥은 엉뚱하게도 이회영에게 튀었다. 김달하와 안면이 있는 이회영이 김달하의 조문을 갔다는 소문이 퍼졌다. 이회영을 열혈 독립투사들의 표적으로 만들 수 있는 위험한 소문이었다. 이 소문을 듣고 단재 신채호와 심산 김창숙은 이회영과의 절교를 선언했다. 독립운동가들을 움직이는 두 거물급 선비의 절교는 이회영의 신상을 한층 위태롭게 만드는 일이었다.이런 상황을 보다 못해 36세의 이은숙은 칼을 꺼내 들었다. 그는 남편의 신변이 위험해지고 있다는 판단하에, 칼을 들고 열두 살 된 아들과 함께 신채호·김창숙을 만나러 갔다.<서간도 시종기>는 "내가 무심히 있다가는 가군의 신분이 위험한지라, 하루는 아침 일찍 규창을 데리고 집안 식구들 모르게 칼을 간수하여 단재·심산이 있는 집에 찾아가니 아침 식사 중이라"고 한 뒤, 칼을 쥔 이은숙이 45세 된 신채호와 46세 된 김창숙 앞에서 58세 된 이회영을 이렇게 변호했다고 알려준다.이은숙은 너희는 김달하를 몰랐느냐며 식사 중인 연상의 선비들을 꾸짖었다. "잘못 보는 눈"이라는 표현까지 써가며 두 지성인의 지적 능력까지 문제 삼았다. 그런 뒤, 칼 쥔 손으로 몸부림을 치며 선비들에게 달려들었다. 이은숙은 "우리들이 잘못 알고 그랬소"라는 사죄를 받아냈다고 그때 일을 회고했다.이은숙은 자금 마련을 위해 국내 잠입도 결행했다. 돈이 부족해져 독립운동은 물론이고 생계까지 어려워지자, 신채호·김창숙을 공격한 바로 그해에 한국 잠입을 단행했다. <서간도 시종기>는 "을축년 반년은 이렇게 심고(心苦)를 겪고, 나날을 굶으며 먹으며 지내가는데, 생불이 아니고서야 어찌 부지하리요"라며 생활비라도 벌어볼까 하는 심정에서 국내로 잠입했다고 서술한다.목숨을 걸어야 하는 한국 잠입을 '생활비라도 벌어볼까'라는 다소 여유로운 마음으로 단행했다. 일본을 우습게 생각하는 면모도 있었던 것이다. 이은숙은 고무공장 직공도 하고 삯빨래와 삯바느질도 하면서 생활비와 독립운동자금을 만들어냈다.