Qwen

1위 샤오미 MiMo-V2-Pro — 8.7T +340%

2위 알리바바 Qwen3.6-Plus(무료) — 6.27T 신규

3위 딥시크 DeepSeek V3.2 — 5.38T +32%

4위 Claude Sonnet 4.6 — 5.13T +48%

5위 미니맥스 MiniMax M2.7 — 4.83T +817%

6위 Claude Opus 4.6 — 4.61T +34%

7위 Gemini 3 Flash Preview — 4.51T +5%

8위 미니맥스 MiniMax M2.5 — 4.15T –40%

9위 Step 3.5 Flash(무료) — 3.04T –29%

10위 Grok 4.1 Fast — 2.71T +14%

16위 GPT-5.4 — 2T +238%

중국의 알리바바가 지난 2일 출시한 AI모델 Qwen3.6-Plus의 홍보 이미지.우리는 흔히 학교에서 공부를 가장 잘한 학생이 사회에 나가 꼭 돈을 잘 버는 것은 아니라고 말합니다. 오히려 사회성 있고 사업 수완 좋은 사람이 더 성공한다고요. AI 시장도 다르지 않습니다. 4월에 두 가지 일이 동시에 일어났습니다. 미국은 역대 가장 강한 모델을 만들었고 중국은 역대 가장 많은 모델을 쏟아냈습니다.4월 16일, 앤트로픽이 Claude Opus 4.7을 출시했는데 SWE-bench Pro 수치는 64.3%. 소프트웨어 엔지니어링 능력 평가에서 업계 최고 수치였습니다. 정확히 1주일 후인 4월 23일, OpenAI가 GPT-5.5(코드명 Spud)로 반격했습니다. "실제 작업을 위한 새로운 AI"라는 선언과 함께. 미국 최상위 AI 기업 두 곳이 1주일 간격으로 맞불을 놓는 장면이었습니다.그리고 같은 4월 중국에서는 전혀 다른 장면이 펼쳐지고 있습니다.알리바바가 4월 한 달에만 4개의 모델을 릴리즈했습니다. 2일 Qwen3.6-Plus, 16일 Qwen3.6-35B-A3B 오픈소스, 20일 Qwen3.6-Max-Preview, 22일 Qwen3.6-27B 오픈소스. 문샷 AI의 키미(Kimi) K2.6이 오픈소스로 공개됐습니다. 텐센트는 야오슌위를 영입한 후 처음으로 훈위안 Hy3 Preview를 발표하고 OpenRouter에 무료로 공개했고 샤오미는 MiMo Token Plan을 출시하며 본격 상업화에 나섰습니다. 그리고 이제 딥시크V4의 출시를 기다리고 있습니다. 4월은 중국 AI 역사상 가장 많은 모델이 쏟아진 달로 기록되는 중입니다.미국이 선두에서 바람을 맞는 동안 중국은 그 뒤에 바짝 붙어 힘을 아끼는 형국입니다. 성능 기준으로 보면 미국이 여전히 앞서 있습니다. Claude Opus 4.7은 SWE-bench Pro 64.3%로 실제 소프트웨어 엔지니어링 능력에서 선두를 달리고 있습니다. GPT-5.5는 네이티브 옴니모달(텍스트·이미지·오디오·영상 통합)과 터미널 작업 능력에서 강점을 보입니다. 스탠퍼드 HAI가 발표한 2026 AI 인덱스는 미·중 AI 모델 성능 격차가 31.6%에서 2.7%로 급감했다고 확인했지만 최첨단 기준에서 격차는 여전히 존재합니다.그런데 면밀히 살펴보면 중국은 그 정상을 향해 정면으로 오르지 않고 산을 우회하는 전략입니다.알리바바 Qwen3.6-Plus는 SWE-bench 주요 벤치마크에서 GPT-5.4 레벨에 도달했습니다. 가격은 100만 토큰 입력 기준 최저 2위안(한화 약 438원)으로 GPT-5.5($5)의 18분의 1입니다. 키미 K2.6은 GPT-5.4, Claude Opus 4.6과 동등하거나 우월하다고 선언했습니다. API 입력 가격 $0.95로 GPT-5.5의 5분의 1입니다. 텐센트 Hy3는 OpenRouter에 완전 무료로 공개했습니다. 샤오미 MiMo-V2-Pro는 전 세계 API 플랫폼 OpenRouter에서 월간 토큰 소비량 8.7조로 1위를 기록했습니다.성능은 같거나 낮고 가격은 훨씬 낮습니다. 미국이 열심히 마케팅 하면 시장은 중국이 가져가는 전략입니다.글로벌 AI 모델 중개 플랫폼 OpenRouter의 4월 월간 데이터는 벤치마크가 보여주지 못하는 현실을 드러냅니다. 월간 기준 상위 20개 모델의 총 토큰 처리량은 약 79조 토큰입니다. 그 중 중국 모델이 차지하는 비중은 50%입니다. 미국 AI 기업의 합산 점유율이 41%로 이미 시장 점유율에서 앞서 있습니다.순위를 보면 더욱 명확합니다.여기서 주목해야 할 숫자가 MiniMax M2.7의 +817%입니다. MiniMax는 5위와 8위에 두 모델을 동시에 올려놓으며 월간 합산 약 9조 토큰을 기록했습니다. 앤트로픽 전체 합산(9.74T)과 거의 맞먹는 수치입니다.GPT-5.4는 월간 +238% 성장했음에도 16위에 불과합니다. OpenAI 두 모델의 합산은 약 3.9조 토큰으로 MiMo-V2-Pro 단독(8.7T)의 절반도 안 됩니다.그리고 무료 모델의 합산이 약 13.4조 토큰으로 전체의 17%입니다. Qwen3.6-Plus(무료) 6.27T, Step 3.5 Flash(무료) 3.04T, Qwen3.6-Plus Preview(무료) 1.64T, Nemotron 3 Super(무료) 2.41T. 무료 공개가 생태계 진입의 가장 강력한 무기가 됐습니다.벤치마크에서는 여전히 미국이 이기고 있지만 시장은 서서히 중국이 장악하고 있습니다.