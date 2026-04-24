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26.04.24 22:48최종 업데이트 26.04.24 22:53
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중국의 알리바바가 지난 2일 출시한 AI모델 Qwen3.6-Plus의 홍보 이미지.Qwen

우리는 흔히 학교에서 공부를 가장 잘한 학생이 사회에 나가 꼭 돈을 잘 버는 것은 아니라고 말합니다. 오히려 사회성 있고 사업 수완 좋은 사람이 더 성공한다고요. AI 시장도 다르지 않습니다. 4월에 두 가지 일이 동시에 일어났습니다. 미국은 역대 가장 강한 모델을 만들었고 중국은 역대 가장 많은 모델을 쏟아냈습니다.

4월 16일, 앤트로픽이 Claude Opus 4.7을 출시했는데 SWE-bench Pro 수치는 64.3%. 소프트웨어 엔지니어링 능력 평가에서 업계 최고 수치였습니다. 정확히 1주일 후인 4월 23일, OpenAI가 GPT-5.5(코드명 Spud)로 반격했습니다. "실제 작업을 위한 새로운 AI"라는 선언과 함께. 미국 최상위 AI 기업 두 곳이 1주일 간격으로 맞불을 놓는 장면이었습니다.

그리고 같은 4월 중국에서는 전혀 다른 장면이 펼쳐지고 있습니다.

알리바바가 4월 한 달에만 4개의 모델을 릴리즈했습니다. 2일 Qwen3.6-Plus, 16일 Qwen3.6-35B-A3B 오픈소스, 20일 Qwen3.6-Max-Preview, 22일 Qwen3.6-27B 오픈소스. 문샷 AI의 키미(Kimi) K2.6이 오픈소스로 공개됐습니다. 텐센트는 야오슌위를 영입한 후 처음으로 훈위안 Hy3 Preview를 발표하고 OpenRouter에 무료로 공개했고 샤오미는 MiMo Token Plan을 출시하며 본격 상업화에 나섰습니다. 그리고 이제 딥시크V4의 출시를 기다리고 있습니다. 4월은 중국 AI 역사상 가장 많은 모델이 쏟아진 달로 기록되는 중입니다.

1. 미국은 정상을 향해 달리고 중국은 산을 우회한다

미국이 선두에서 바람을 맞는 동안 중국은 그 뒤에 바짝 붙어 힘을 아끼는 형국입니다. 성능 기준으로 보면 미국이 여전히 앞서 있습니다. Claude Opus 4.7은 SWE-bench Pro 64.3%로 실제 소프트웨어 엔지니어링 능력에서 선두를 달리고 있습니다. GPT-5.5는 네이티브 옴니모달(텍스트·이미지·오디오·영상 통합)과 터미널 작업 능력에서 강점을 보입니다. 스탠퍼드 HAI가 발표한 2026 AI 인덱스는 미·중 AI 모델 성능 격차가 31.6%에서 2.7%로 급감했다고 확인했지만 최첨단 기준에서 격차는 여전히 존재합니다.

그런데 면밀히 살펴보면 중국은 그 정상을 향해 정면으로 오르지 않고 산을 우회하는 전략입니다.

알리바바 Qwen3.6-Plus는 SWE-bench 주요 벤치마크에서 GPT-5.4 레벨에 도달했습니다. 가격은 100만 토큰 입력 기준 최저 2위안(한화 약 438원)으로 GPT-5.5($5)의 18분의 1입니다. 키미 K2.6은 GPT-5.4, Claude Opus 4.6과 동등하거나 우월하다고 선언했습니다. API 입력 가격 $0.95로 GPT-5.5의 5분의 1입니다. 텐센트 Hy3는 OpenRouter에 완전 무료로 공개했습니다. 샤오미 MiMo-V2-Pro는 전 세계 API 플랫폼 OpenRouter에서 월간 토큰 소비량 8.7조로 1위를 기록했습니다.

성능은 같거나 낮고 가격은 훨씬 낮습니다. 미국이 열심히 마케팅 하면 시장은 중국이 가져가는 전략입니다.

2. OpenRouter 4월 월간 데이터 — 시장의 진짜 구조

글로벌 AI 모델 중개 플랫폼 OpenRouter의 4월 월간 데이터는 벤치마크가 보여주지 못하는 현실을 드러냅니다. 월간 기준 상위 20개 모델의 총 토큰 처리량은 약 79조 토큰입니다. 그 중 중국 모델이 차지하는 비중은 50%입니다. 미국 AI 기업의 합산 점유율이 41%로 이미 시장 점유율에서 앞서 있습니다.

순위를 보면 더욱 명확합니다.

1위 샤오미 MiMo-V2-Pro — 8.7T +340%
2위 알리바바 Qwen3.6-Plus(무료) — 6.27T 신규
3위 딥시크 DeepSeek V3.2 — 5.38T +32%
4위 Claude Sonnet 4.6 — 5.13T +48%
5위 미니맥스 MiniMax M2.7 — 4.83T +817%
6위 Claude Opus 4.6 — 4.61T +34%
7위 Gemini 3 Flash Preview — 4.51T +5%
8위 미니맥스 MiniMax M2.5 — 4.15T –40%
9위 Step 3.5 Flash(무료) — 3.04T –29%
10위 Grok 4.1 Fast — 2.71T +14%
16위 GPT-5.4 — 2T +238%

여기서 주목해야 할 숫자가 MiniMax M2.7의 +817%입니다. MiniMax는 5위와 8위에 두 모델을 동시에 올려놓으며 월간 합산 약 9조 토큰을 기록했습니다. 앤트로픽 전체 합산(9.74T)과 거의 맞먹는 수치입니다.

GPT-5.4는 월간 +238% 성장했음에도 16위에 불과합니다. OpenAI 두 모델의 합산은 약 3.9조 토큰으로 MiMo-V2-Pro 단독(8.7T)의 절반도 안 됩니다.

그리고 무료 모델의 합산이 약 13.4조 토큰으로 전체의 17%입니다. Qwen3.6-Plus(무료) 6.27T, Step 3.5 Flash(무료) 3.04T, Qwen3.6-Plus Preview(무료) 1.64T, Nemotron 3 Super(무료) 2.41T. 무료 공개가 생태계 진입의 가장 강력한 무기가 됐습니다.

벤치마크에서는 여전히 미국이 이기고 있지만 시장은 서서히 중국이 장악하고 있습니다.

글로벌 AI 모델 중개 플랫폼 OpenRouter의 4월 상위 20개 모델.OpenRouter

3. 중국 모델의 세 가지 전략

4월 중국 AI의 릴리즈 패턴에는 세 가지 공통점이 있습니다.

첫째, 코딩 에이전트로의 수렴입니다. 알리바바·키미·텐센트·샤오미 모두 SWE-bench를 공통 기준으로 삼아 코딩 에이전트 능력을 핵심 경쟁 지점으로 내세웠습니다. 미국이 만든 벤치마크 위에서 경쟁하면서 GPT-5.4 레벨에 도달하는 전략입니다. 최상단을 노리는 것이 아니라 충분히 좋은 수준에서 가격으로 이기는 것입니다.

둘째, 오픈소스와 무료 공개의 생태계 전략입니다. Qwen3.6, Kimi K2.6, 텐센트 Hy3 모두 오픈소스로 공개하거나 무료로 풀었습니다. 개발자가 무료로 쓰기 시작하면 그 생태계 위에 앱이 쌓이고 그 앱들이 다시 유료 API를 부릅니다. 무료가 마케팅이 아니라 인프라 전략입니다.

셋째, 릴리즈 속도 자체가 해자입니다. 알리바바는 Qwen3.5 출시 후 한 달 반 만에 Qwen3.6으로 넘어갔습니다. 개발자가 어떤 모델을 쓸지 결정하기 전에 이미 다음 모델이 나옵니다. 경쟁사가 따라잡으려는 순간 또 다음 버전이 나옵니다. 이 속도 자체가 경쟁 우위입니다.

5. 시장을 점유하는 자가 결국은 승리한다

시장은 두 층으로 분리되는 중입니다. 최고 성능이 필요한 프리미엄 시장은 Claude·GPT 계열이 지배하고 충분히 좋은 성능을 낮은 가격에 원하는 시장은 중국 모델이 장악하고 있습니다.

소프트웨어 시장의 역사는 반복됩니다. 처음에는 성능 격차로 프리미엄이 우세를 차지합니다. 그런데 충분히 좋은 성능을 가진 저가 대안이 나오면 시장의 볼륨은 그쪽으로 이동합니다. 시장 점유율을 높인 플레이어가 규모의 경제를 확보하면 그 자원으로 다시 성능 격차를 좁힙니다. 그렇게 프리미엄 레인이 잠식됩니다.

스탠퍼드 HAI가 확인한 2.7% 격차가 계속 좁혀진다면 어느 순간 규모가 프리미엄을 잠식하기 시작합니다. 이 변곡점이 언제인지가 2026년 하반기의 가장 중요한 이슈입니다.

스탠퍼드 HAI는 한국을 전 세계에서 주목할 만한 AI 모델을 미·중에 이어 세 번째로 많이 보유한 국가로 분류했습니다. 기술 역량은 인정받고 있는데 OpenRouter 상위 20위 안에 한국 모델은 없습니다. 기술은 있지만 시장 설계가 없습니다.

4월 중국 AI를 분석하면 기술 혁신과 동시에 시장을 장악하는 속도와 방법에 대한 방향성을 읽게 됩니다. 최상단을 노리는 것이 아니라 시장의 규모를 먼저 장악하는 전략. 오픈소스로 생태계를 만들어 무료로 개발자를 끌어들이고 속도로 경쟁자를 피로하게 만드는 전략. 그리고 그 전략이 4월 월간 OpenRouter 데이터에서 50% 점유율로 현실화됐습니다.

미국이 최상단을 향해 달리는 동안 중국은 이미 산 아래 절반을 장악했습니다. 우리가 중국AI전략을 면밀히 분석해야 하는 이유입니다.
덧붙이는 글 임선영씨는 중국전문가로 <중국경제미래지도>의 저자입니다. 이 글은 본인의 페이스북에도 올렸습니다.
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