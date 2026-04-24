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26.04.24 11:53최종 업데이트 26.04.24 11:53
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기자와 인터뷰 중인 더불어민주당 경기도당 당원대변인 서혜진 (경기도의원 비례대표 출마예정자)서창식

당원주권 확대와 정치 참여 변화 속에서 현장형 정치인의 제도권 진입이 주목받고 있다. 더불어민주당 경기도당 당원대변인으로 활동해온 서혜진 씨는 경기도의원 비례대표 출마를 선언하며 당원 정치의 제도화 가능성을 제기하고 있다.

두 아이를 키우는 시민에서 정치인으로 전환한 그는 교육 격차와 지역 불균형 문제를 핵심 의제로 삼아왔다. 서혜진 당원대변인을 만나 출마 배경과 정책 구상에 대한 생각을 들었다. 다음은 지난 21일, 수원시 한 카페에서 나눈 일문일답.

- 간단한 소개를 해달라.

"두 아이를 키우며 살아온 평범한 시민이었지만, 2007년 상처 입은 아이들을 지키는 일에서 정치가 시작됐다. 2019년 더불어민주당에 온라인 당원으로 가입하며 교육과 노동 현장을 직접 경험해온 실무형 정당인으로 성장해 왔다. 아이들이 안전한 사회에서 살아갈 수 있도록 현장을 살폈고, 교육이 공정한 출발선이 되어야 한다는 문제의식으로 활동해 왔다. 기울어진 운동장을 바로잡는 일, 그것이 내가 정치에 나선 이유이자 지금까지 지켜온 방향이다."

당원대변인에서 의정으로… "당원의 뜻을 정책으로 만들겠다"

기자와 인터뷰 중인 더불어민주당 경기도당 당원대변인 서혜진 (경기도의원 비례대표 출마예정자)서창식

- 당원대변인은 어떤 역할인가?

"당원대변인은 당원 주권 실현과 당내 민주주의 강화를 위해 당원의 목소리를 담아내고 참여를 확대하는 역할이다. 중앙과 지방을 잇는 가교이자 당과 당원을 연결하는 가장 가까운 정치적 통로라고 생각한다. 당의 정책을 설명하는 역할에 그치지 않고 당원의 목소리를 정책과 제도로 연결하는 역할이 바로 당원대변인이다."

- 당원대변인에서 비례대표로 출마한 이유는?

"당원 주권 시대가 열렸다. 나는 그 완성은 비례대표를 권리당원이 직접 선택하는 데서 시작된다고 생각한다. 경기도당 최초로 당원에 의해 선출된 당원대변인으로서 경기도 전역을 다니며 당원들을 만났다. 이제 그 목소리를 전달하는 단계를 넘어 정책과 제도로 실현해야 할 시점이라고 판단했다. 당원의 뜻이 실제 정치의 결과로 이어지는 구조를 만들기 위해 비례대표에 도전했다."

- 그동안 핵심적으로 다뤄온 의제는?

"경기 북부와 원외 지역 등 상대적으로 어려운 지역의 당원들을 더 많이 만나기 위해 노력했다. 지역에 따라 민주당에 대한 온도차가 분명히 존재했고, 그 차이를 현장에서 확인했다. 특히 어려운 지역에서 민주당을 위해 헌신하는 당원들을 더 많이 만나뵙고 그분들의 목소리가 당에 닿을 수 있도록 노력했다. 동시에 가장 중요하게 다뤄온 또 다른 의제는 교육 격차였다. 경기도 31개 시군을 다니며 같은 정책이 지역에 따라 다르게 작동하는 현실을 보았다."

교육으로 출발선 바로잡고, 참여를 정책으로

- 비례대표가 된다면, 핵심 정책은?

"공정한 기회의 출발은 교육에서 시작된다고 생각한다. 내가 제시한 5대 공약은 각각의 정책이 아니라 출발선 격차를 줄이기 위한 하나의 구조다. 교육 격차 전수조사와 AI 맞춤교육, 온마을 교육공동체 회복, 자립형 일자리 연계 교육, 노동존중 교육, 친환경 무상급식 확대까지 한 아이의 성장부터 자립까지 마을 안에서 연결되는 구조를 만들고, 사는 곳에 따라 달라지지 않는 출발선을 경기도에서 실현하겠다."

- 비례대표로서 무엇을 대표하고자 하나?

"정당은 더 이상 일부 지도부의 공간이 아니라 당원의 참여로 움직이는 구조로 변화하고 있다. 나는 그 변화의 중심에서 당원의 목소리가 정책이 되는 과정을 대표하고자 한다. 현장에서 나온 요구가 단순한 의견에 머무르지 않고 실제 제도와 정책으로 이어지는 구조를 만드는 것, 그것이 내가 비례대표로서 대변하고 싶은 가치다."

현장의 목소리를 정책으로 바꿔 경기도 변화를 만들겠다

기자와 인터뷰 중인 더불어민주당 경기도당 당원대변인 서혜진 (경기도의원 비례대표 출마예정자)서창식

- '공정한 출발선' 격차 원인과 정책 개입, 결과 개입 우려를 어떻게 보나?

"출발선이 다르고 경기의 룰이 일부에게 유리하게 작동하는 구조가 가장 큰 문제라고 생각한다. 특히 교육은 지역 재정과 인프라에 따라 환경과 기회가 크게 달라지고 있으며 학교 안팎에서 격차가 발생하고 있다.

경기도 31개 시군 교육 인프라 격차를 전수조사하고 이를 바탕으로 예산 형평성 기준을 마련해야 한다. 정책이 현장에서 어떻게 작동하는지를 지속적으로 점검하는 것이 중요하다. 사회적 약자를 살피는 일은 공공의 책임이며, 출발선 격차를 줄이는 것은 결과를 통제하는 것이 아니라 기회의 조건을 맞추는 일이라고 본다."

- 향후 정치 목표가 궁금하다.

"현장에서 시작해 정책으로 완성되는 정치 모델을 만들고 싶다. 경기도 비례대표는 특정 지역이 아니라 31개 시군 전체를 바라보는 자리라고 생각한다. 그만큼 더 넓은 시야로 사각지대와 사회적 약자를 살펴야 한다. 현장에서 자주 보이는 정치인 그리고 현장의 문제를 실제 정책으로 해결하는 정치인이 되고 싶다."

- 끝으로 하고 싶은 말은?

"저 서혜진, 현장의 목소리를 정책으로 바꾸는 정치로 경기도의 변화를 만들고 싶다. 경기도민과 토론하고 논의하며 더 나은 우리의 미래를 만들어가는 일은 12.3 내란의 밤 국회를 달려가 우리가 지킨 민주주의를 바로 세우는 일이다. 대한민국의 미래를 함께 그리며 민주주의를 회복하고 우리 아이들이 살아갈 세상이 지금보다 더 나아지길 바라는 우리 모두의 마음을 담아 이번 지방선거에서 내란을 완전히 종식하고 민주주의를 바로 세우는 그 일을 하겠다."
#서혜진 #당원대변인 #지방선거

6.3 지방선거
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