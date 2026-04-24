서창식

- 당원대변인은 어떤 역할인가?

- 당원대변인에서 비례대표로 출마한 이유는?

- 그동안 핵심적으로 다뤄온 의제는?

- 비례대표가 된다면, 핵심 정책은?

- 비례대표로서 무엇을 대표하고자 하나?

기자와 인터뷰 중인 더불어민주당 경기도당 당원대변인 서혜진 (경기도의원 비례대표 출마예정자)"당원대변인은 당원 주권 실현과 당내 민주주의 강화를 위해 당원의 목소리를 담아내고 참여를 확대하는 역할이다. 중앙과 지방을 잇는 가교이자 당과 당원을 연결하는 가장 가까운 정치적 통로라고 생각한다. 당의 정책을 설명하는 역할에 그치지 않고 당원의 목소리를 정책과 제도로 연결하는 역할이 바로 당원대변인이다.""당원 주권 시대가 열렸다. 나는 그 완성은 비례대표를 권리당원이 직접 선택하는 데서 시작된다고 생각한다. 경기도당 최초로 당원에 의해 선출된 당원대변인으로서 경기도 전역을 다니며 당원들을 만났다. 이제 그 목소리를 전달하는 단계를 넘어 정책과 제도로 실현해야 할 시점이라고 판단했다. 당원의 뜻이 실제 정치의 결과로 이어지는 구조를 만들기 위해 비례대표에 도전했다.""경기 북부와 원외 지역 등 상대적으로 어려운 지역의 당원들을 더 많이 만나기 위해 노력했다. 지역에 따라 민주당에 대한 온도차가 분명히 존재했고, 그 차이를 현장에서 확인했다. 특히 어려운 지역에서 민주당을 위해 헌신하는 당원들을 더 많이 만나뵙고 그분들의 목소리가 당에 닿을 수 있도록 노력했다. 동시에 가장 중요하게 다뤄온 또 다른 의제는 교육 격차였다. 경기도 31개 시군을 다니며 같은 정책이 지역에 따라 다르게 작동하는 현실을 보았다.""공정한 기회의 출발은 교육에서 시작된다고 생각한다. 내가 제시한 5대 공약은 각각의 정책이 아니라 출발선 격차를 줄이기 위한 하나의 구조다. 교육 격차 전수조사와 AI 맞춤교육, 온마을 교육공동체 회복, 자립형 일자리 연계 교육, 노동존중 교육, 친환경 무상급식 확대까지 한 아이의 성장부터 자립까지 마을 안에서 연결되는 구조를 만들고, 사는 곳에 따라 달라지지 않는 출발선을 경기도에서 실현하겠다.""정당은 더 이상 일부 지도부의 공간이 아니라 당원의 참여로 움직이는 구조로 변화하고 있다. 나는 그 변화의 중심에서 당원의 목소리가 정책이 되는 과정을 대표하고자 한다. 현장에서 나온 요구가 단순한 의견에 머무르지 않고 실제 제도와 정책으로 이어지는 구조를 만드는 것, 그것이 내가 비례대표로서 대변하고 싶은 가치다."