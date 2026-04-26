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지난 24일 <오마이뉴스>가 최효 노동당 인천시의원 비례대표 출마예정자를 동행취재했다.이진민
오전 10시, 최 출마예정자의 휴대 전화가 울렸다. 상담을 원하는 쿠팡 노동자의 전화였다. 가끔은 새벽에도 전화가 왔다. 지금처럼 누군가의 '동지'가 된 것은 예상치 못한 일이었다. 대학생 시절 아르바이트를 하면 불합리한 매니저 때문에 힘들었다. 그래서 "쿠팡에 가면 다른 것 없이 일만 하면 된다"는 아는 언니의 말에 솔깃했다. 그는 쿠팡에 가면 사람 걱정 없이 일만 할 줄 알았다.
아는 언니의 말이 맞았다. 쿠팡은 분업에 따라 노동자의 역할을 세분화했기 때문에 자신이 맡은 일만 하면 됐고, 사람과 부딪힐 일도 없었다. 하지만 사람 걱정이 없다는 것은 사람의 존재를 지우는 일이기도 했다. 그는 "노동자 대부분이 일용직이라 서로 한 번 보면 마는 사이였다"며 "계약직도 업무가 다르면 서로 존재한다는 것 자체를 몰랐다"고 회상했다. 그는 2017년 10월부터 일용직으로 쿠팡에 출근했지만, 매번 다른 사람과 말 한 번 섞지 않은 채 일했다.
쿠팡에서 사람들은 쉽게 사라졌다. 출고 수량을 채우지 못하거나, 손이 느리거나, 관리자에게 반발하는 사람은 며칠 안 돼 쿠팡에서 사라졌다. 최 출마예정자는 "자주 나오던 일용직이 어느 날 출근하지 않으면 '아, 그 사람 블랙 당했구나' 생각했다"며 "그래서 나도 쿠팡에서 사라지고 싶지 않아 버티면서 일했다"고 말했다.
그럼에도 최 출마예정자는 쿠팡 일을 좋아했다. "물류(센터) 일은 민첩성과 순발력이 필요한데 제 장점을 살릴 수 있어서 좋았어요." 그리고 쿠팡의 사람들을 좋아했다. "2018년 덕평 물류센터에서 일할 때 동료들이 좋았어요. 거의 대화 나눌 수 없는 환경이었는데도 좋은 사람들이라고 생각했어요." 그는 쿠팡을 바꾸고 싶었다. 구인·구직 어플에 "쿠팡은 하루만 일하는 곳"이라는 후기가 달려도, 친한 동료들이 "너는 젊으니까 빨리 쿠팡 말고 다른 데서 일해야 한다"고 말해도 그랬다.