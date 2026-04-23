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이정현 국민의힘 전남광주통합특별시장 후보가 23일 광주시의회에서 기자회견을 열고 6·3 지방선거 출마 선언을 하고 있다.초대 전남광주통합특별시장에 도전하는 각오를 묻는 질문에 이 후보는 "제가 당선이 되고 안 되고를 떠나서, 선거 기간 동안 광주-전남의 현안과 문제점에 대해 성의 있게 대안을 제시하면서 진정성을 갖고 임할 것"이라고 밝혔다. 그는 그동안 호남이 민주당 독식이었다는 점을 짚으면서 "지역민이 오히려 정치와 행정의 눈치를 보는 상황이 되다 보니, 지역 경쟁력이 약해지고, 기업 유치가 잘 안 이뤄지고, 일자리가 적어지고, 청년들이 떠나고, 지역 경제가 활성화되지 못했다"고 평가했다.그는 "제가 광주전남 유권자들에게 호소하고 싶은 것은, 당선권까지는 아니더라도 30% 정도만 (제게) 한번 표를 몰아달라는 것"면서 "이렇게 되면 국민의힘 입장에서는 호남에 어마어마한 빚을 지는 것이다, 그렇다면 AI라든가 데이터센터 등 국회 입법 사항이 발생했을 때 국민의힘이 많은 협조를 할 것"이라고 설명했다.그는 호남이 자신에게 30%를 준다면 "민주당도 긴장시키고, 국민의힘은 호남에 고마워서 쩔쩔매게 만들 수 있다"라며 "그러면 꿩 먹고 알까지 먹는 것 아니냐"라고 말했다.https://www.youtube.com/live/WUv93lTL3p8?si=44B6V_Nr2LlOCpEq&t=1984