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혁신연대 참여 6개 단체 기자회견혁신연대 한 운영위원 제공
경기도 교육감 민주·진보 후보 단일화로 인한 갈등이 단일후보 확정 이후까지 계속되고 있다.
안민석 예비후보(전 국회의원)가 민주·진보 단일후보로 확정·발표된 22일 오후 유은혜 예비후보(전 교육부 장관) 측은 선거인단 대리 등록과 회비 대리납부 의혹을 제기하며, 혁신연대에 수사 의뢰를 요청하는 내용이 포함된 이의 신청서를 제출했다. 이의 신청서에는 수사가 끝날 때까지 단일화 후보 확정을 유보하고, 수사 결과 대리납부 등이 확인되면 단일화 과정 자체를 무효화 하라고 요구도 담겼다.(관련 기사 : 유은혜 후보 측 "'대리 등록·납부' 확인되면 단일화 원천 무효"
https://omn.kr/2hwr6)
이어 23일에는 혁신연대에 참여했던 6개 단체가 기자회견을 열어 혁신연대에 수사 의뢰를 촉구하며 "대리 등록·대납이 사실로 확인되면 단일화 결과를 원천 무효화하라"고 목소리를 높였다.
이들은 "선거인단 모집과 등록 과정에서 대리 등록, 원격 본인 인증, 가입비 대납 가능성이 제기됐다"며 "이는 혁신연대가 스스로 정한 가장 기본적 원칙을 정면으로 흔드는 사안"이라고 강조했다.
이어 "선거인단 등록은 반드시 본인의 휴대전화로 본인 인증을 거쳐 본인이 직접 가입비를 납부해야 하는데, 원격 인증을 안내하거나 타인의 도움을 통한 가입 절차 진행 정황이 드러났고, 가입비 대납 또한 얼마든지 가능했다는 문제점이 확인됐다"라고 주장했다.
그러면서 "이는 단순한 절차 미비가 아닌, 민주·진보 진영이 지켜야 할 공정과 투명성의 가치가 무너진 중대한 사건"이라며 "경선의 공정성이 무너지면 후보의 정당성도 설 수 없고, 절차가 무너지면 결과 역시 인정받을 수 없다"라고 강조했다.
이들은 기자회견을 마친 직후 혁신연대 사무실 앞에 그늘막을 치고 농성에 들어갔다.
박미경 혁신연대 운영위원은 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "우리 요구가 담긴 기자 회견문을 혁신연대 상임대표에게 전하려고 왔는데, 사무실에 아무도 없고 2시간 넘게 기다렸는데 상임대표 모습은 보이지 않는다"며 "우리의 요구가 관철될 때까지 농성할 계획"이라고 밝혔다.
한편, 유은헤 후보 측의 이의신청에 대해 혁신연대 관계자는 한 언론과의 인터뷰에서 "이의신청에 대한 사실 확인 절차를 진행하고 있고, 규정에 따라 5일 이내에 심사 결과가 나갈 것"이라 말한 것으로 알려졌다.
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