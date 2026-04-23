▲민주당, '인천 계양을 김남준·인천 연수갑 송영길' 전략공천 발표
강준현 더불어민주당 수석대변인이 23일 서울 여의도 국회에서 인천 계양을에 김남준 전 청와대 대변인을, 인천 연수갑에 송영길 전 대표를 전략공천한다고 발표하고 있다. 왼쪽부터 조승래 사무총장, 강 대변인, 이연희 전략공관위 간사.남소연
더불어민주당이 오는 6월 3일 재보궐선거 관련 인천 지역 전략공천 발표하며 인천 계양구을에 김남준 전 대통령비서실 대변인을, 인천 연수구갑에 송영길 전 대표를 전략공천하겠다고 23일 밝혔다.
강준현 수석대변인은 국회 당대표실 앞 복도에서 '2차회의 결과 및 주요 결정상황'에 대해 브리핑하며 이같이 말했다.
강 대변인은 "인천 연수구갑은 민주당에 녹록지 않은 지역이나 반드시 사수해야 할 지역으로, 5선 역임 뒤 당대표까지 지낸 소중한 자산인 송 전 대표의 중량감을 고려해 인천에 배치했다"며 "가장 경쟁력있는 후보라고 판단했다"라고 이유를 설명했다.
이어 "김 전 대변인은 이재명 대통령 국정 철학을 잘 이해하고 있고 높은 지역 이해도 갖췄을 뿐 아니라, 언론인 출신이자 대변인으로서 탁월한 소통능력을 증명했다"며 "대통령 의중을 정확히 파악해 지역 현안을 속도감있게 해결할 후보로 최적의 인재라고 판단했다"고 전했다.
이어 취재진에서 인천 연수구갑 출마를 희망한 박남춘 전 인천시장이 공천되지 않은 이유에 대해 질문이 나오자, 조승래 당 사무총장은 "박 전 시장은 당의 소중한 자원이고, (공천이 되지 않은 데 대해) 안타깝고 아까운 문제라고 생각된다"면서도 "인천지역 전체 판세 등을 고려했을 때, 김 전 대변인 공천이 더 전략적으로 적절하다는 판단이 있었다"라고 답했다.
민주당에 따르면 이날 오전 당내외 인사의 '전략 공천' 지역을 두고 민주당 전략공천관리위 회의가 비공개로 열렸으며, 여기서 공천 전략이 최종 논의된 뒤 이를 당대표에 보고하는 식으로 과정이 진행됐다.
강 수석대변인은 이날 오전 16개 광역단체장 후보 연석회의 종료 뒤 기자들과 만나 "전략공관위와 공천 문제는 절대 (외부로) 오픈이 잘 안 된다. 공관위가 당대표에 보고하고 발표하게 될 것"이라면서도 "선거운동에 빨리 들어갈 수 있도록 (전략)공천은 향후에도 최대한 빨리 속도를 낼 것"이라고 말했다.
한편 전국 16개 광역단체장 후보자 중 6.3 선거에 나가는 현역 국회의원은 8명이다(관련 기사: 정청래, 정원오·추미애 등 지선 후보자들 만나 "낮은 자세" 당부
https://omn.kr/2hwt6). 이들은 오는 29일 일괄 사퇴할 예정으로, 민주당 소속 의원 귀책사유로 인한 재선거까지 포함하면 재보궐선거가 치러질 지역은 최대 14곳까지 늘어날 것으로 보인다.
출마 희망하는 김용, 부정적인 기류 보이는 지도부... 오는 24일 회동 예정
또 다른 관심이 쏠리는 것은 대법원 판단을 기다리는 김용 전 부원장의 공천 여부다. 김 전 부원장은 이날 CBS 라디오 <박성태의 뉴스쇼>에 출연해 "사법 리스크에 의한 출마 불가론을 얘기하는 분은 김 의원과 조 사무총장 두 분밖에 없다"며 출마 희망을 재차 피력했다. 그는 "어제 조정식 정무특보도 '김용이 국회에 들어오는 것을 찬성한다'고 했다"며 민주당 내 공개 지지 의원이 23명이라고 말했다.
반면 원조 친명으로 꼽히는 김영진 의원(민주당 인재영입부위원장)은 같은날 MBC 라디오 <김종배의 시선집중>에 나와 "전략적이고 신중한 판단이 필요한 시기인 것 같다. 전투에서 이기면서 전쟁에서 지는 선택은 대단히 조심해야 한다"면서 김 전 부원장에 공천을 주는 것에 부정적인 기류를 표했다.
김 전 민주연구원 부원장은 오는 24일 김영진 민주당 의원을 만나 재보궐 출마에 대한 의견을 나눌 것으로 알려졌다.