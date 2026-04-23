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안광식 예비후보는 23일 세종시청 브리핑실에서 기자회견을 열고 ‘세종 국제영어마을 특별 공약’을 발표했다.뉴스피치 김이연심 기자
안광식 세종시 교육감 예비후보가 사교육비 부담을 낮추기 위한 카드로 '세종 국제 영어마을' 조성을 꺼내 들었다. 단순한 체험 시설을 넘어 AI와 IB 교육과정을 결합한 미래형 공공 교육 플랫폼을 구축하겠다는 구상이다.
안 후보는 23일 기자회견을 열고 "세종시는 전국적으로 우수한 교육 환경을 갖춘 교육 도시로 평가받고 있으나, 영어 교육 분야에서는 여전히 사교육 의존도가 높은 구조적 한계를 보이고 있다"며 정책 추진 배경을 설명했다.
안 후보가 구상하는 '세종 국제 영어마을'은 수익 창출이 아닌 영어 사교육 수요를 공교육 체계로 흡수하는 데 목적이 있다. 방과 후 수업과 주말 프로그램, 방학 집중 캠프를 유기적으로 연결해 학생들이 일상에서 영어를 자연스럽게 접하도록 하겠다는 계획이다.
특히 유아와 초등학생에게는 놀이 중심의 몰입형 교육을 제공하고, 중·고등학생에게는 토론과 프로젝트 기반의 실용 영어를 강화하는 등 발달 단계별 차별화 전략을 제시했다. 여기에 인공지능(AI) 기반의 개별 맞춤 학습과 비판적 사고를 기르는 IB(국제바칼로레아) 교육과정을 접목해 기존 영어마을과는 차원이 다른 미래형 모델을 선보이겠다고 강조했다.
공간 확보와 예산 문제에 대한 구체적인 로드맵도 나왔다. 안 후보는 조치원 등 읍면 지역의 대학 내 유휴 부지나 교육청 소유 시설(옛 조치원중, 연동중 부지 등)을 리모델링해 초기 투자 비용을 최소화하겠다고 밝혔다.
운영 예산은 초기 10억 원, 안착 후 연간 20억 원 규모로 추산했다. 안 후보는 "현재 교육청이 보유한 원어민 강사 인력을 적극적으로 활용해 효율성을 높이고, 읍면 지역 학교와 복합커뮤니티센터를 캠퍼스로 활용해 지역 간 교육 격차도 함께 해소하겠다"는 의지를 보였다.