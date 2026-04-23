뉴스피치 김이연심 기자

안광식 예비후보가 기자들의 질문에 답변하고 있다.안 후보는 "이번 공약이 사교육 의존도를 완화하고 공교육의 질을 확장하는 동시에 전 생애에 걸친 교육 기회를 제공하는 교육 복지 플랫폼으로서 중요한 정책적 의미를 갖는다"며, 향후 3주간 구체적인 공약들을 순차적으로 추가 발표할 것을 예고했다.한편, 안 후보는 최근 논란이 된 임전수 예비후보의 '마라톤 완주 거짓 홍보'와 관련해 "교육감 후보가 갖춰야 할 도덕적 기준에 부적합한 행동"이라며, "과거의 잘못에 대해 소명을 요구하는 것은 네거티브가 아니라 필수적인 후보 검증 과정"이라고 강조했다.앞서 임전수 후보는 지난 19일 열린 '제21회 세종시 복사꽃 전국마라톤 대회'에서 전 구간을 완주하지 않았음에도 완주 메달을 목에 건 사진을 SNS에 게시했다가 삭제해 의혹을 샀다.이에 대해 원성수·안광식 예비후보는 지난 22일 공동 성명을 통해 "공직 후보자는 사소한 의혹이라도 투명하게 해명할 기본 책무가 있다"며 사실 공개를 촉구했다. 이어 23일에는 김인엽 예비후보도 긴급 입장문을 내고 "이번 사안은 민주진보 교육의 명예를 훼손할 수 있는 문제"라며 "의혹이 사실로 확인될 경우 후보 사퇴를 포함한 책임을 져야 하며, 추천 시민단체도 공식 사과해야 한다"고 날을 세웠다.논란이 이어지자 임전수 후보 측은 23일 사과문을 발표했다. 임 후보 캠프는 "다음 일정 때문에 전 구간을 완주하지 못하고 출발점으로 복귀했으나, 주최 측의 자동 완주 메시지를 확인한 홍보팀이 별도의 사실 확인 절차 없이 게시물을 올리는 실수를 범했다"고 해명했다. 캠프 측은 "이유 여하를 막론하고 시민들께 혼란을 드려 사과드린다"며, 선거대책본부의 책임이라고 덧붙였다.