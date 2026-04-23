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26.04.23 17:21최종 업데이트 26.04.23 17:21
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안광식 예비후보는 23일 세종시청 브리핑실에서 기자회견을 열고 ‘세종 국제영어마을 특별 공약’을 발표했다.뉴스피치 김이연심 기자

안광식 세종시 교육감 예비후보가 사교육비 부담을 낮추기 위한 카드로 '세종 국제 영어마을' 조성을 꺼내 들었다. 단순한 체험 시설을 넘어 AI와 IB 교육과정을 결합한 미래형 공공 교육 플랫폼을 구축하겠다는 구상이다.

안 후보는 23일 기자회견을 열고 "세종시는 전국적으로 우수한 교육 환경을 갖춘 교육 도시로 평가받고 있으나, 영어 교육 분야에서는 여전히 사교육 의존도가 높은 구조적 한계를 보이고 있다"며 정책 추진 배경을 설명했다.

안 후보가 구상하는 '세종 국제 영어마을'은 수익 창출이 아닌 영어 사교육 수요를 공교육 체계로 흡수하는 데 목적이 있다. 방과 후 수업과 주말 프로그램, 방학 집중 캠프를 유기적으로 연결해 학생들이 일상에서 영어를 자연스럽게 접하도록 하겠다는 계획이다.

특히 유아와 초등학생에게는 놀이 중심의 몰입형 교육을 제공하고, 중·고등학생에게는 토론과 프로젝트 기반의 실용 영어를 강화하는 등 발달 단계별 차별화 전략을 제시했다. 여기에 인공지능(AI) 기반의 개별 맞춤 학습과 비판적 사고를 기르는 IB(국제바칼로레아) 교육과정을 접목해 기존 영어마을과는 차원이 다른 미래형 모델을 선보이겠다고 강조했다.

공간 확보와 예산 문제에 대한 구체적인 로드맵도 나왔다. 안 후보는 조치원 등 읍면 지역의 대학 내 유휴 부지나 교육청 소유 시설(옛 조치원중, 연동중 부지 등)을 리모델링해 초기 투자 비용을 최소화하겠다고 밝혔다.

운영 예산은 초기 10억 원, 안착 후 연간 20억 원 규모로 추산했다. 안 후보는 "현재 교육청이 보유한 원어민 강사 인력을 적극적으로 활용해 효율성을 높이고, 읍면 지역 학교와 복합커뮤니티센터를 캠퍼스로 활용해 지역 간 교육 격차도 함께 해소하겠다"는 의지를 보였다.

안광식 예비후보가 기자들의 질문에 답변하고 있다.뉴스피치 김이연심 기자

안 후보는 "이번 공약이 사교육 의존도를 완화하고 공교육의 질을 확장하는 동시에 전 생애에 걸친 교육 기회를 제공하는 교육 복지 플랫폼으로서 중요한 정책적 의미를 갖는다"며, 향후 3주간 구체적인 공약들을 순차적으로 추가 발표할 것을 예고했다.

한편, 안 후보는 최근 논란이 된 임전수 예비후보의 '마라톤 완주 거짓 홍보'와 관련해 "교육감 후보가 갖춰야 할 도덕적 기준에 부적합한 행동"이라며, "과거의 잘못에 대해 소명을 요구하는 것은 네거티브가 아니라 필수적인 후보 검증 과정"이라고 강조했다.

앞서 임전수 후보는 지난 19일 열린 '제21회 세종시 복사꽃 전국마라톤 대회'에서 전 구간을 완주하지 않았음에도 완주 메달을 목에 건 사진을 SNS에 게시했다가 삭제해 의혹을 샀다.

이에 대해 원성수·안광식 예비후보는 지난 22일 공동 성명을 통해 "공직 후보자는 사소한 의혹이라도 투명하게 해명할 기본 책무가 있다"며 사실 공개를 촉구했다. 이어 23일에는 김인엽 예비후보도 긴급 입장문을 내고 "이번 사안은 민주진보 교육의 명예를 훼손할 수 있는 문제"라며 "의혹이 사실로 확인될 경우 후보 사퇴를 포함한 책임을 져야 하며, 추천 시민단체도 공식 사과해야 한다"고 날을 세웠다.

논란이 이어지자 임전수 후보 측은 23일 사과문을 발표했다. 임 후보 캠프는 "다음 일정 때문에 전 구간을 완주하지 못하고 출발점으로 복귀했으나, 주최 측의 자동 완주 메시지를 확인한 홍보팀이 별도의 사실 확인 절차 없이 게시물을 올리는 실수를 범했다"고 해명했다. 캠프 측은 "이유 여하를 막론하고 시민들께 혼란을 드려 사과드린다"며, 선거대책본부의 책임이라고 덧붙였다.
덧붙이는 글 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.
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