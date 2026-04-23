김선영

이완섭 서산시장이 23일 서산시선거관리위원회에 제9회 전국동시지방선거 서산시장 예비후보로 등록하고 본격적인 선거운동에 돌입했다.이완섭 서산시장이 23일 서산시선거관리위원회에 제9회 전국동시지방선거 서산시장 예비후보로 등록하고 본격적인 선거운동에 돌입했다. 이 시장은 이날부터 예비후보자 신분으로 공식 일정을 시작했다.이 후보는 등록 직후 서산시 미래 구상과 관련해 "지금은 멈출 때가 아니라 완성의 시간"이라며 "방향 전환이 아닌, 기존 사업의 완성을 향해 집중해야 할 시기"라고 말했다. 이어 "시작한 일을 끝까지 책임지고 마무리하겠다"고 밝혔다.그는 민선 8기 주요 사업의 연속성을 핵심 기조로 제시했다. 시청사 건립과 문화예술타운 조성, 가로림만 국가해양생태공원, 초록광장 등 기존 사업을 "시민이 체감할 수 있는 결과로 완수하겠다"는 입장이다. 수석지구 도시개발사업은 공용버스터미널 이원화를 중심으로 2030년 준공을 목표로 제시했고, 대산항에 대해서는 한중 국제여객항로 개설을 통해 서해안 물류·관광 거점으로 육성하겠다고 밝혔다.교통 분야에서는 서산공항과 서산∼영덕 고속도로 완전 개통을 언급하며 '사통팔달 교통망 완성'을 약속했다. 생활 정책으로는 청소년재단 설립, 공공임대주택 공급, 청년창업지원센터 설치 등을 제시했다. 보건·복지 분야에서는 중증환자 간병비 지원과 보호자 없는 병실 확대, 생애주기별 건강관리 체계 구축 등을 공약으로 내걸었다.이와 함께 24시간 아이돌봄 체계와 경로당 급식 지원 확대, 국립국악원 서산분원 완공, 해미국제성지 세계화 등 문화·돌봄 정책도 포함됐다. 산업·관광 분야에서는 미래항공 클러스터와 그린바이오 산업 육성, 가로림만 생태관광 거점화, 농어촌 관광휴양단지 조성 등을 제시했다.이 후보는 "오직 시민과 함께 서산의 내일을 꽃피우겠다"며 "검증된 실행력은 자신에게 있다"고 강조했다.