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26.04.23 18:41최종 업데이트 26.04.23 18:41
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오마이TV '이병한의 상황실'은 6.3 지방선거를 앞둔 민심을 엿보기 위해 그날그날 주요 여론조사 결과를 확인하고, 그 의미를 해석하고 있습니다. 자세한 내용은 유튜브에서 확인하실 수 있습니다.[편집자말]
두 눈 감는 장동혁장동혁 국민의힘 대표가 23일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 최고위원의 발언을 들으며 두 눈을 감고 있다.남소연

# 충격, 또 충격

- 23일 발표된 NBS 조사 결과는 정말 충격적이다. 국민의힘 정당 지지도 15%. 이재명 정부 출범 후 최저치다. 민주당은 48%, 조국혁신당 2%, 개혁신당 2%, 진보당 2%, 기타 2%, 없음·모름·무응답 29%.
* 4월 20~22일 전국 성인 1005명 무선전화면접. 표본오차 ±3.1%p(95% 신뢰수준).
- 국민의힘 정당 지지도는 20대(22%)와 70(26%)에서만 20%를 넘겼고 나머지 연령대에서는 처참했다. 특히 40대(9%)와 50대(7%)에선 한 자릿 수. 지역별로 들여다봐도 심각하다. 서울 15%, 인천/경기 13%, 대전/세종/충청 15%, 광주/전라 4%, 대구/경북 25%, 부산/울산/경남 20%, 강원/제주 15%. 특히 대구/경북에서도 민주당(34%)에 뒤쳐졌고, 부울경에서는 2배 차이 났다(민주당 40% 국민의힘 20%).
- 혹시나 무당층이 더 늘어났나 했지만, 2주 전 조사에서 27%였던 것과 비교하면 큰 변화는 없는 상황.

최주혜

- 이번 조사에서는 정당 호감도를 물어봤는데, 민주당은 호감 58%인 반면 국민의힘은 20%로 개혁신당 다음으로 후순위였다. 조국혁신당은 32%, 진보당은 21%. 이전 조사(2025년 10월 5주)와 비교해보면 민주당 호감도는 7%p 상승했는데, 국민의힘 호감도는 10%p 하락했고, 타 정당은 큰 변화가 없다.

최주혜

- 조선일보는 22일 외부칼럼에 이어 이날 양상훈 주필의 "국힘 찍어 장동혁 살면 어떻게 해요?"란 칼럼으로 보수층 유권자들이 국민의힘을 참패시킬 결심에 도달했다고 했다. 이번 지방선거가 이재명 정부 중간평가가 아니라 '장동혁 심판'이 되고 있다는 내용. 이와중에 장 대표는 "해당 행위를 한 후보자는 즉시 교체하겠다"고 엄포를 놨다. 하지만 배현진 의원은 이날 페이스북에 "최악의 해당 행위는 후보들 발목 잡고 당의 경쟁률을 곤두박질치게 하는 장동혁 대표의 모든 선택임을 본인만 모른다"고 직격했습니다.

# 조국과 한동훈, 누구도 환영받지 못했다?

- 이번 6.3 지방선거와 동시에 치러지는 국회의원 재보궐선거 판을 주목하게 만든 두 인물, 조국 조국혁신당 대표와 한동훈 전 국민의힘 대표에 관한 여론조사가 나왔다. KSOI 정례 조사에서 두 전현직 대표의 출마 찬반 의견을 물은 것.
* 4월 20~21일 전국 성인 1004명 무선ARS. 표본오차 ±3.1%p(95% 신뢰수준).

최주혜

- 결과는 이렇다. 한동훈 전 대표의 부산 북갑 출마 찬성 23.6% 반대 47.9%(모름 28.5%), 조국 대표의 경기 평택을 출마 찬성 33.8% 반대 39.7%(모름 26.5%). 오차범위 안이냐, 밖이냐 차이는 있지만 두 사람 모두 출마 반대 여론이 더 우세하다.
- 세부 지표들을 살펴보면, 한 전 대표의 경우 모든 연령대와 모든 지역에서 출마 반대 의견이 우세했다. 특히 여론조사상 상대적으로 보수세가 강했던 20대(찬성 19.2%-반대 39.6%)와 70대 이상(27.5%-35.3%), 그리고 대구/경북(27.3%-44.0%), 보수층(25.8%-50.9%)에서도 반대 여론이 컸다. 특히 출마지역인 부산을 포함한 부산/울산/경남(22.9%-48.4%)의 여론도 좋지 않았다. 다만 국민의힘 지지층에서는 다른 집단에 비해 찬성 의견이 약간 높게 나왔다(30.4%-44.2%). 2070의 '모름' 비율이 40% 안팎인 점도 눈에 띈다.

최주혜

- 조국 대표는 민주당의 전통적 지지층인 40대는 찬성 42.1%-반대 38.1%, 50대 찬성 49.8%-반대35.6%였다. 지역별로도 광주/전라(39.6%-29.3%)가 호의적이었고, 출마지역인 평택이 있는 인천/경기에서는 오차범위 내에서 반대가 많았다(35.8%-41.6%). 그런데 민주당 지지층(52.2%-21.7%)과 진보층(59.2%-18.5%)에서는 찬성이 많았다.
- KSOI는 한 전 대표 출마에 반대가 우세한 것은 단순한 호불호보다는 '출마가 얼마가 납득되느냐'에 대한 평가로 볼 수 있는데, 특히 보수층과 국민의힘 지지층에서도 반대가 높은 점은 그 의문이 충분히 해소되지 않았다는 것이라고 분석했다. 반면 조국 대표의 경우는 반대가 다소 앞서지만 격차가 크지 않고 유보층도 많은 점을 볼 때, 아직 민주당 후보가 확정되지 않았기 때문에 비교 대상이 없어서 출마를 납득하지 못한 사람들은 반대와 의견유보로 나뉘고, 지지층은 지지층대로 결집한 것으로 평가했다.

덧붙이는 글 이 기사에서 소개한 여론조사들의 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.
#이병한의상황실 #장동혁 #국민의힘 #조국 #한동훈

6.3 지방선거
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