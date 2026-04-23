▲두 눈 감는 장동혁
장동혁 국민의힘 대표가 23일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 최고위원의 발언을 들으며 두 눈을 감고 있다.남소연
# 충격, 또 충격
- 23일 발표된 NBS 조사 결과는 정말 충격적이다. 국민의힘 정당 지지도 15%. 이재명 정부 출범 후 최저치다. 민주당은 48%, 조국혁신당 2%, 개혁신당 2%, 진보당 2%, 기타 2%, 없음·모름·무응답 29%.
* 4월 20~22일 전국 성인 1005명 무선전화면접. 표본오차 ±3.1%p(95% 신뢰수준).
- 국민의힘 정당 지지도는 20대(22%)와 70(26%)에서만 20%를 넘겼고 나머지 연령대에서는 처참했다. 특히 40대(9%)와 50대(7%)에선 한 자릿 수. 지역별로 들여다봐도 심각하다. 서울 15%, 인천/경기 13%, 대전/세종/충청 15%, 광주/전라 4%, 대구/경북 25%, 부산/울산/경남 20%, 강원/제주 15%. 특히 대구/경북에서도 민주당(34%)에 뒤쳐졌고, 부울경에서는 2배 차이 났다(민주당 40% 국민의힘 20%).
- 혹시나 무당층이 더 늘어났나 했지만, 2주 전 조사에서 27%였던 것과 비교하면 큰 변화는 없는 상황.