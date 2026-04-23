최주혜

- 조국 대표는 민주당의 전통적 지지층인 40대는 찬성 42.1%-반대 38.1%, 50대 찬성 49.8%-반대35.6%였다. 지역별로도 광주/전라(39.6%-29.3%)가 호의적이었고, 출마지역인 평택이 있는 인천/경기에서는 오차범위 내에서 반대가 많았다(35.8%-41.6%). 그런데 민주당 지지층(52.2%-21.7%)과 진보층(59.2%-18.5%)에서는 찬성이 많았다.- KSOI는 한 전 대표 출마에 반대가 우세한 것은 단순한 호불호보다는 '출마가 얼마가 납득되느냐'에 대한 평가로 볼 수 있는데, 특히 보수층과 국민의힘 지지층에서도 반대가 높은 점은 그 의문이 충분히 해소되지 않았다는 것이라고 분석했다. 반면 조국 대표의 경우는 반대가 다소 앞서지만 격차가 크지 않고 유보층도 많은 점을 볼 때, 아직 민주당 후보가 확정되지 않았기 때문에 비교 대상이 없어서 출마를 납득하지 못한 사람들은 반대와 의견유보로 나뉘고, 지지층은 지지층대로 결집한 것으로 평가했다.