광명시민신문

"재건축을 넘어 삶이 예술이 되는 문화를 만들겠습니다!"

서두원 더불어민주당 광명시 제3선거구(하안동) 경기도의원 예비후보더불어민주당 광명시 제3선거구(하안동) 경기도의원에 도전하는 서두원 예비후보를 만났다. 그는 25년간 하안동에서 거주하며 문화와 사회교육, 정치 등 30여 가지의 지역 활동을 이어왔다.서두원 예비후보는 문화 전문가이다. 그는 디자인을 전공하고, 공간예술을 배우기 위해 체코 프라하에서 유학을 했다. 문화 활동에서 시작해 사회교육으로 이어졌다. 예술가로 출발한 삶이 사회교육을 넘어 지역과 공동체로 확장되었다.서 예비후보는 "지역 현장에서 활동하며 예술적 감수성이 교육과 복지를 만났을 때, 시민의 삶이 어떻게 긍정적으로 변화하는지 목격했다"고 밝혔다.그는 정치에 입문하게 된 이유에 대해 "문화 활동가로 추진하던 문화예술교육 정책이 정권이 바뀌면서 중단되는 것을 겪으며, 제도를 다루는 정치가 필요하다고 느꼈다"고 말한다. 또한, "문화는 멀리 있는 공연이나 전시 관람에 한정되지 않는다. 문화는 삶의 전 영역이다. 복지·주거·교육 등을 문화로 묶기 위해서는 제도를 다루는 정치가 반드시 필요하다"며, 정치에 도전하게 된 배경을 설명했다.서두원 예비후보는 경기도의 문화 정체성을 세우겠다고 강조했다. 서 예비후보는 "문화가 따로 존재하는 것이 아니라 삶 자체가 문화가 되어야 한다"며 "경기도 전역을 삶의 문화가 가득한 공간으로 만들겠다"고 밝혔다. 이어 "아이들의 교육, 어르신의 여가, 지역 공동체의 관계까지 모두 문화로 연결될 때 비로소 지역의 정체성이 만들어진다"고 덧붙였다.서 예비후보는 "경기도 31개 시·군이 모두 다르다"면서 "각 지자체의 특성을 반영한 독특한 문화 브랜드를 만들고, 아이부터 어르신까지 전 세대가 문화 감수성을 키울 수 있는 통합 교육문화 지원 시스템을 만들겠다"고 공약했다.또한, 청소년 문화예술교육에 대해서도 언급했다. 그는 "청소년들의 문화 감수성을 높이는 것을 넘어, 넘쳐나는 정보 속에서 옳고 그름을 판단할 수 있는 능력을 키워주어야 한다"면서 "인문학·사회학적 관점이 결합된 문화예술교육이 반드시 필요하다"고 강조했다.지역 현안에 대해서는 구체적인 공약을 제시했다. 먼저 하안동 재건축과 관련해, 주민 갈등을 줄이기 위해 투명성을 강화하겠다고 밝혔다. 그는 "하안동의 대규모 재건축은 지역 구조가 바뀌는 영역이기에 행정이 방관해서는 안된다"면서 "행정이 적극적으로 개입하여 재건축의 투명성이 강화되어야 한다"고 밝혔다. 그는 정보공개와 주민참여를 확대해 신뢰를 확보해야 한다는 입장이다.아울러 교통 문제 해결도 언급했다. 신천~하안~신림선을 조속히 추진하여 광역 접근성을 높이고, 하안동 일대의 교통흐름과 연결되는 소하동 기아자동차 공장 앞에 우회도로를 신설하겠다고 밝혔다. 공장 앞 화물차로 인한 상습 정체를 해결하기 위해 메모리얼파크 쪽으로 우회도로를 신설하여 원활한 교통흐름을 만들겠다는 구상이다. 하안동 단독필지의 심각한 주차 문제에 대해서도 해결의지를 보였다.또한, 지역 내 소규모 공동체 공간 확충도 강조했다. 족구장, 배드민턴 등 체육시설뿐만 아니라 문화활동이 가능한 소규모 복합 공간을 곳곳에 설치하여 주민들이 일상적으로 모이고, 관계를 형성하며 삶과 예술이 공유되는 문화 공간을 만들겠다고 공약했다. 그는 "집이 제1의 공간이라면, 직장은 제2의 공간이고, 주민들이 만나 휴식하며, 문화와 체육을 공유할 수 있는 제3의 공간을 만들겠다"고 말했다.인터뷰를 마치며 서두원 예비후보는 "정치인에 대해 주민들의 불신과 피로감이 크다"면서, "듣기만 하는 정치가 아니라 주민의 목소리를 듣고 정책화하여 시민이 일상에서 변화를 체감하는 새로운 정치인이 되겠다"고 다짐했다. 또한, "25년간 하안동 주민으로 살며, 마을의 기쁨과 아픔을 누구보다 가까이서 지켜보았고, 30여 가지 이상의 지역활동을 통해 사람들과 소통해 왔다"면서 "하안동을 가장 잘 알고 책임 있는 정치를 할 수 있는 서두원을 지지해 달라"고 호소했다.